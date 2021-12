Jaagup Kreem: "Juulikuu lumi" sai üleöö väga suureks hitiks

"Üleöö sai "Juulikuu lumi" väga suureks hitiks," ütles Raadio 2 hommikuprogrammis muusik Jaagup Kreem. Hittlugu on pärit Terminaatori albumilt "Minu väike paradiis", kus ka teisi menukaks kujunenud lugusid: "Ütle miks", "4B", "Lõbus maja". Esimesed kaks jõudsid ka 1996. aastal R2 Aastahiti tabelisse.

"Vahepeal oli "Juulikuu lumi" aasta otsa riiulis, nii et me ei mänginud seda üldse. Rahvas tuli ikka küsima, me ütlesime, et võib-olla järgmisel kontserdil mängime," meenutas Jaagup. Kui bänd 2007. aastal loost veidike raskema versiooni tegi, mõtlesid nad ise ka, miks seda lugu nii kaua mänginud pole. "See jooksis päris hästi."

90-ndate lõpus andis Terminaator välisministeeriumi katusel kontserdi. Sinna saadi luba tänu Indrek Tarandile, kes on Jaagupi tädipoeg. "Ajasime ise sponsorid välja, need olid tol ajal Radiolinja ja Volkswagen," rääkis Jaagup. Kõige ägedam oli tema sõnul see, et tegu oli tasuta kontserdiga linnarahvale, mis toimus piiramata alal. "30 000 inimest turvas umbes neli politseinikku. Praegu seda ette ei kujuta," ütles ta. "Välisministeeriumi väljakul oli sel ajal üks väike õlleputka ja mees, kes seda pidas, tassis oma Moskvichiga õlut juurde. Järjekord koosnes kõikidest inimestest, kes sina tulid," naeris Jaagup. Meeldejäävaid kontserte on bändil aastate jooksul muidugi palju olnud, näiteks esinemised Õllesummeril ja Bon Jovi kontserdi soojendamine.

Oma ainsa kontserdi detsembris annab Terminaator neljapäeval Eesti Rahva Muuseumis Tartus. "See saab olema istuv kontsert. Tiit Kikas mängib viiulit ja flööti, Dagmar ja Kaire on meil ka kaasas. Selline ilus, õrn ja hingeline kontsert," rääkis Jaagup. Kui eelmisel aastal sai bänd samuti jõuluajal väga vähe esineda, siis üle-eelmisel aastal oli neil detsembris suisa 18 mängu.