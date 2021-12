"Rahva oma kaitse" tõi laua taha "EnsV" tegelased

Suure kõhuga Liisa Pulk selgitas naerdes, kuidas "EnsV" võttel tuli tal kaamera ees olla vaid teatud nurkade all, kuna tema tegelaskuju last ei oota.

"Meie juures sa võid olla nagu sa oled. Siin ei pea teesklema," rõhutas selle peale Kivirähk. Vaba voli kõhtu mitte pidevalt sees hoida anti ka Rein Pakule.

Juur ja Kivirähk tunnistasid, et nemad pole ise "EnsV" tegemistega kuigivõrd kursis, kuna nad televiisorit labase programmi tõttu eriti vaata. "Me oleme rohkem Netflixi mehed," tunnistas Kivirähk.

Koos valati ka aasta viimasele õhtule kohaselt tinast õnne. Liisale toob uus aasta meeletult raha, maja, hobuse, lehma ja sea. "Ma näen, et Liisal on börsipakett elektril, Kõik see maja, hobune ja lehm läheb sinna Eesti Energia kurku," arvas Mart Juur. Kivirähk nägi sootuks vastupidi, et Liisat ootab päikese- ja tuuleenergial töötav maja.

Rein Paku õnn oli paraku rohkem auku või nulli meenutav. "See on diadeem," arvas hoopis Juur. "Rein kroonitakse Eisma ranna kuningaks suvel 2022. Teiseks printsiks valitakse arhitekt Vaiksoo. Ja esimene prints on punkar Freddy."