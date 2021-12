Laulja Emma avaldas video loole "Mälestuste meri"

Lepasoo viibis novembris Araabia Ühendemiraatides Eesti Kunstikuul Abu Dhabis. Koostöös Liwa Art Hub'i loomeresidentuuriga ja Osan filmiproduktsiooni meeskonnaga valmis ka muusikavideo tema laulule "Mälestuste meri"*.

Muusik resideerus koos seitsme eesti kunstnikuga Al Khateemi loomemajas ja andis sealviibimise ajal kolm avalikku kontserti, millest viimane toimus eesti kunstnike näituse "Kõrbe ilu" avamisel Abu Dhabi maailmakaubanduskeskuse Art Hub galeriis.

Eesti Kunstikuu toimus Abu Dhabis teist korda.

Laul "Mälestuste meri" kõlas esmaettekandena 2016. aastal Uno Naisso loominguvõistluse finaalkontserdil koos bändiga, kuid jõudis mõned aastad hiljem Emma autorialbumile "Armastuse hiis" hoopis tundlikus sooloversioonis, milles autor saadab end klaveril. Lugu "Mälestuste meri" on salvestatud Peeter Salmela stuudios aastal 2020 ja see on Emma debüütalbumi "Armastuse hiis" avalaul.