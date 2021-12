Joni Mitchell avaldas esimese ametliku video oma 1971. aasta loole "River"

Muusikavideo animatsiooni lõid režissöör Matvey Rezanov ja Skazka Studios. Video visuaalid viitavad loo melanhoolsusele, pühitsedes samal ajal Mitchelli kui viljakat maalijat. Laulja ütles, et lugu räägib kahetsusest suhte lõppedes ja üksindusest jõuluajal. "See on jõululaul inimestele, kes pühadel üksikud on," sõnas ta.

"Jõulutunnelis" esitas muusik ja näitleja Saara Pius lugu ka eesti keeles.