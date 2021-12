"Jõulutunnel" kogus vähiravifondi Kingitud Elu toetuseks üle poole miljoni euro

Esimesel jõulupühal ETV ja ETV+ eetris olnud heategevussaade "Jõulutunnel" avas inimeste lugude kaudu vähiraviga seotud väljakutseid ning vähiravifondi Kingitud Elu tähtsust lootuse ja elu jätkamisel. "Toetame sel aastal suuremat hulka inimesi kui kunagi varem," märkis fondi juhatuse esimees Toivo Tänavsuu, et fond on vähiravisse panustanud 2021. aastal üle 3,5 miljoni euro.

Heategevussaate üleskutse peale tehti kahe nädala jooksul vähiravifondi numbritele rohkem kui 50 800 kõnet kogusummas 505 330 eurot. Toivo Tänavsuu avaldas fondi nimel tänu igale annetajale: "Rahvas on oma sõna öelnud: ligimesi tuleb aidata. Tänavuse ja mulluse "Jõulutunneli" saatega kogunes vähihaigete toetuseks kokku üle 1,1 miljoni euro - keskmiselt peaaegu üks euro iga Eesti inimese kohta. Tänan vähiravifondi ja kõikide meie abisaajate nimel kõiki "Jõulutunneli" annetajaid, saates osalenud muusikuid ja lauljaid, ERR-i ja kogu "Jõulutunneli" korraldustoimkonda - üheskoos kinkisite lootuse, hingerahu ja elurõõmu väga paljudele Eesti vähihaigetele."

"Jõulutunneli" saateid jälgis esimesel jõulupühal vähemalt 15 minutit ETV ja ETV+ vahendusel rohkem kui 200 000 inimest. "Loodan, et vaatajad said meie lugude rääkijailt ärgitust kanda hoolt iseenda ja oma lähedaste eest, mitte peljata arsti juures kontrollis käimist ja ainest meie tervishoiukorralduse mõistmiseks," sõnas saate produtsent-saatejuht Margus Saar. "Olen väga tänulik, et televaatajate kaasaelamine väljendus sellises annetussummas. Ja muidugi suur tänu ka meie muusikutele - VHK keelpilliorkestri nooruslik sarm koos muusikalise professionaalsusega ja armastatud solistide panus heategevusse tõid mõneti raske, kuid vajaliku teema käsitlemisesse helgeid ja lootusrikkaid noote."

Esimese jõulupüha juhatas ETV sisse muusikalise pooltunniga, kus astusid üles Alika Milova, Ingmar Erik Kiviloo ja Ott Lepland. Õhtuses saates liitusid heategevussaatega veel paljud teised armastatud näitlejad ja muusikud, sh Mari Jürjens, Jaan Pehk, Marko Matvere, Saara Pius jt. Stuudio täitis muusikaga VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel.

Vähiravifondi annetusnumbrid jäävad avatuks ka saate järel: 900 4005 (5 eurot), 900 4010 (10 eurot), 900 4050 (25 eurot). Fondi tegevust saab toetada ka pangaülekandega või hakates fondi püsitoetajaks.

"Jõulutunneli" lugusid saab järele vaadata saate kodulehel.