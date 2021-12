Uudisteankur Veronika Uibo musitseeris koos oma uue bändiga

Nüüd, mil Veronika Uibo on ilmateadustamise töö selja taha jätnud, loodab ta rohkem tegeleda laulmisega, mida ta enda sõnul väga armastab. Lisaks sellele, et Veronika on The Wildcardi solist, kirjutab ta bändile ka lugusid. "Kirjutan iseenda üleelamistest, kogemustest ja tunnetest. Ma olen väga emotsionaalne inimene," rääkis Veronika. Ta tõdes, et tihti toovad loo kirjutamiseks inspiratsiooni ka mingid sündmused. "Eelmisel nädalal jalutasin õhtul mööda Gonsiori libedat tänavat tööle ja nägin trepil üht vanahärrat, kelle jalutuskepp oli kõrval maas ja kes trepist üles ei saanud. Ma tõttasin talle appi, aga see puudutas mind nii, et tööle kõndides lahistasin nutta. Jäin mõttele, kui kurb on see, et oleme ka ühel hetkel abitud ja võib-olla pole kodus kedagi ootamas, kellele kurta. Pisut hädine üksindusetunne tabas mind," ütles Veronika. Koju jõudes panigi ta oma tunded kirja ja sellest on sündimas ka laul.

The Wildcard esitab lugusid inglise keeles, sest nii on bändiliikmete sõnul end parem väljendada. "Tunnen isiklikult, et võõrkeeles lauldes pole ma publiku ees nii paljaks rebitud. Midagi jääb küsimuseks," sõnas Veronika.

Ehkki juba uues ametis, jääb ilmateadustamine Veronikaga kaasas käima. "Eriti tahetakse minult teada mingit pikemat prognoosi. Ma tunnen end siis natuke hädas olevat, sest ma pole sünoptik ja tean täpselt nii palju, kui palju ilmateenistus andmeid annab," ütles naine.

Veronika paljastas saates ka ühe suurema viperuse, mis teda ilmateadustajana tabas, ent mis televaatajani ei jõudnud. "Suvel olime "Aktuaalse kaameraga" lühikese saate peal, mul oli pühapäeval vaja ilmateadet teha ja teadsin, et siis on AK väga pikk, 40 minutit. Mõtlesin, et mul on tohutult palju aega end valmis seada ja harjutada, kuniks eetrisse peab minema," rääkis Veronika. "Panin kell üheksa rahulikult kleiti selga ja valisin kõrvarõngaid, printisin alles teksti välja ja kuulsin, et mingi mürgel läks lahti. Päevatoimetaja karjus alumisel korrusel mu nime. Ma ei jõudnudki eetrisse, jooksin paanikas stuudio juurde, et mikrofoni külge panna, aga helioperaator ütles, et ei jõua. Seisin heliruumis ja vaatasin, kuidas ankur loeb ilmateadet, ta oli väga hädas. Ma tundsin, et vedasin kõiki alt, sest ajasin graafikud sassi," meenutas Veronika.