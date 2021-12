Vahur Kersna: Onu Bella oli läbimõeldud ja kaalutletud skandalist

Vahur Kersna kohtus Onu Bellaga 1989. aastal, kui tegi koos Jaanus Nõgistoga ETV saadet "Eesti underground", kuhu Kersna kutsus ka Bella. "Ta oli ehe punkmuusik. Ma ei saa tänase päevani aru, miks mind pärast seda saadet ei vallandatud," ütles Kersna Raadio 2 hommikuprogrammis. Saatesari, mis pidi koosnema mitmest osast, esimesest kaugemale ei jõudnudki.

Kersna sõnul Bella oli ja on tänaseni revolutsiooniline. "Tema hoiak oli väga raju. Selge oli, et laulmisega ta püünele ei pääse, sest ilusasti lauljaid oli toona ja on ka täna. Aga sellist väga läbimõeldud ja kaalutletud skandalisti, kes vajutas õigel ajal õigetele punktidele ja ühiskonna vabanemist väga oskuslikult ära kasutas, pole olnud," rääkis Kersna, lisades et Bella-sarnast muusikut pole tänase päevani. "Tegelikult on kogu tänane räpp – Nublu ja 5Miinust – aluse saanud Bellast. Bella on nende vaimne vanaisa."

Onu Bella kõrgaega iseloomustas vabanemise aeg – ühiskond avanes, vabaduse tunne oli määratu. "Inimesed said tol ajal teha selliseid asju, neid ei keelatud ära ega pandud kinni. Keegi ei oodanud Bellat meediasse või televisiooni, aga ma olin ainuke, kes teda stuudiosse sisse smugeldada üritas," meenutas Kersna ja lisas, et sellele järgnesid väga tõsised peapesud. "Lihtsam on vabandada kui minna küsima," naeris ta.

"Öötelevisioonis", kuhu Kersna Bella kutsus, valmis video tema loole "Ma võtsin viina". Kersna sõnul järgnes sellele metsik plahvatus. "Hommikul nelja-viie ajal, kui saade lõppes, läksin fuajeesse ja see oli paksult rahvast täis. Inimestel olid käes kassetid, hambus raha, ükskõik mis summa eest taheti seda lugu kassettide peale saada. Ma arvan, et meie videopoisid teenisid järgmise paari ööga oma mitme aasta palga," rääkis mees.

Saate tegemise eel oli Kersna lõhkise küna ees, sest mitmed kolleegid ütlesid, et nad pole nõus dokumentaali tegema. "Tänu sellele, et sain mugavustsoonist välja rebida, pani saatus mu teele Margus Aasna, kellest sai nii Bella kui ka Gunnar Grapsi saate režissöör, operaator, monteerija, valgustaja, helirežissöör ja fantastiliste animatsioonide autor," sõnas Kersna.

Kõik selle, mida Kersna väga teha tahtnud on, on ta nüüd Gunnar Grapsi ja Onu Bella saadetega ära teinud. "Järelejäänud osa elust võin rahulikult aknast õue vaadata ja varbaid kõlgutada."

Teledokumentaal "Onu Bella. Uude maailma minek" on ETV eetris 29. detsembril kell 21.30 ning ERR-i veebis vaatamiseks juba kolmapäeva hommikul.