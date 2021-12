ETV2 lasteprogramm toob pühadel ekraanile nii uued kui ka juba armsaks saanud tegelased

ETV2 on pühadekavasse lisanud mitmeid uusi ja aegumatuid lastelemmikuid. Kõik on nähtavad ka Lasteekraan.ee lehel.

Animasari "Pingviinipoeg Lolo seiklused": 27., 28, ja 29.12 kell 18.15

Pingviinipoeg Lolo uudishimulikud ettevõtmised koos sõber Pepega kaunis ja ohtlikus Antarktikas. Klassikaks saanud lugu sõprusest ja vaprusest. Jaapani ja Sojuzmultfilmi meistrite koostöös 1986. aastal valminud multifilmi on Tallinnfilmile tõlkinud Jüri Orvel, režissöör Arvo Kruusement, toimetaja Luule Žavoronok, näitlejad Ester Pajusoo, Irja Aav, Hans Kaldoja, Kersti Kreismann, Jaanus Orgulas, Ellu Puudist ja Aksel Orav.

"Pingviinipoeg Lolo" Autor/allikas: Kaader multifilmist

Uus komöödiasari "Heelium": alates 27.12 kell 8.45, kordus kell 18

Martinit ja Petterit vaevab kõige üldisem mure - kuidas saada populaarseks. Nad leiavad, et seesama mure vaevab kõiki ja kui hakata tegema armastuse kanalit, saab ühe ropsuga populaarseks ning aidata nõuga ka teisi.

"Heelium" Autor/allikas: kaader sarjast

Koguperefilm "Suur Sõbralik Hiiglane": 28.12 kell 16.00

Režissöör Steven Spielbergi kauaoodatud filmiversioon Roald Dahli raamatust "Suur Sõbralik Hiiglane" räägib fantastilise loo noorest tüdrukust ja hiiglasest, kes tutvustab talle Hiiglastemaa imesid ning ohtusid. Kui Londonist pärit kümneaastane Sophie Hiiglastemaale jõuab, kardab ta esialgu salapärast hiiglast, kes ta enda koopasse viis. Üsna pea aga mõistab ta, et SSH on tegelikult päris armas ja võluv, ning kuna Sophie pole varem ühtegi hiiglast kohanud, on tal tollele palju küsimusi. Film on dubleeritud eesti keelde.

"Suur sõbralik hiiglane"

Koguperefilm "Sipsik": 30.12 kell 9, kordus 31.12 kell 18.15

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega praeguste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust.