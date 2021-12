Anna Pihl saatest "Sinu uus sugulane": oma lugu puudutab inimest

"Alustame sellest, et Tõnis räägib, mida ta juba teab. Siis rollid vahetuvad ja mina hakkan rääkima, mida me välja uurisime. Saade lõppeb sellega, et peategelane saab tuttavaks teiste tuntud inimestega, kellega ta sugulane on ja seda varem ei teadnud," rääkis Anna Pihl "Vikerhommikus".

Tõnis ütles, et ta ei teinud enne saadet teadlikult mingit eeltööd. "Mõtlesin, et rikuksin muidu nii enda, saate meeskonna kui ka vaataja jaoks võlu, kui tuleksin lagedale metsikute teadmiste ja uurimistööga." Enda sõnul on ta aga kogu elu olnud teadlik oma lähematest põlvedest. "Olen olnud arvamusel, et meil pole seal teab mis riigipäid ega ettevõtlusalaseid juhtfiguure. Lihtsad tööinimesed, pedagoogid ja autojuhid," rääkis ta. Tõnise jaoks tuli pakkumine saates osaleda üllatusena ja ta aimas, et järelikult on, millest rääkida. Anna seda ka kinnitas – kõikide saatekülaliste puhul on peidus põnev lugu.

"Kui hakkasin Tõnisele rääkima, mida me välja uurisime, siis esimese asjana sai ta teada, et tema esiisad olid kõvad salaviina tegijad, üks neist istus isegi Toompeal vangitornis," ütles Anna.

Tõnise sõnul saavad nii saatekülaline kui ka vaataja olla kohati samas positsioonis – nad ei tea, mis neid ees ootab. "Ühelt poolt sain teada lähemate liinide osas, teisalt oli väga toredaid üllatusi ja kohtumisi inimestega, nii et pilt avardus ja endal on küll kibelus sees, et tahaks inimestele infot jagada," tõdes Tõnis, kelle vanemadki oma uutest sugulastest veel midagi ei tea.

"Inimesi huvitab nende esivanemate lugu ja kes ei tahaks teada saada, et nad on mõne tuntud inimesega sugulased. See pakub midagi ka neile, kes on selle saate peategelased," sõnas Anna. Seda, et saade liigutab, tõestasid tänukirjad ja kallistused, millega Anna pärast võtteid üle valati. "See oma lugu puudutab inimest. Kui tead, millised olid su esivanemad, kust nad tulid ja millist elu elasid, avab see ka su enda kohta midagi uut," ütles ta.

Saate "Sinu uus sugulane" esimene osa on ETV eetris 31. detsembril kell 20.30. Püsivalt jõuab saade tele-ekraanile veebruaris.