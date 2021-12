Tõnis Niinemetsa uued sugulased on Ervin Abel, Margus Tabor ja Sepo Seeman

Kui seni võis Tõnis pidada end suguvõsa kõige vaimukamaks naljameheks ja ainsaks näitlejaks, siis ajaloolase ja suguvõsauurija Fred Pussi abiga toodi päevavalgele, et tegelikult on Niinemetsa suguvõsast pärit mitmeid säravaid koomikuid.

Filmist "Siin me oleme" pärit žaporožetsiga anti Tõnisele teada, et ta on sugulane näitleja Ervin Abeliga - neil on ühine esiisa. "See on üllatus," ütles Tõnis ja lisas, et ei oleks julgenud seda pakkudagi. "Kuidagi tundub, et poogid ennast külge kuhugi, kuhu sa võib-olla tegelikult ei kuulu, aga kui see peab paika, siis on seda küll rõõm kuulda."

Tõnis Niinemets ja Anna Pihl filmist "Siin me oleme" pärit žaporožetsis. Autor/allikas: Tauno Pääslane

Arhiividokumendid räägivad enda eest. Niinemetsa ja Abeli ühine esiisa on 1721. aastal Lääne-Virumaal Simunas sündinud Möldri Mihkel. Sellega on Eesti filmiajaloo üks legendaarsemaid koomikuid ja uue põlvkonna komöödianäitlejaid tõestatult ühe sugupuu erinevad oksad.

Abeli kolleeg Väino Puura nägi meestes isegi sarnasust. "Tõnise tämber ja kehahoiak on nagu Ervin Abelilgi, et vaatad peale ja juba hakkadki naerma. Polegi rohkem tarvis," rääkis Puura. Ainus erinevus on tema sõnul nende häältes - Tõnise hääl on veidi kõrgem.

Ervin Abel pole sugugi ainuke Tõnise sugulane, kelle nime kõrvale saab kirjutada näitleja ja humorist. Neid jagub ka Tõnise emapoolsesse suguvõssa. Hiiumaal saavad kokku Tõnise ja näitleja Margus Tabori juured, kes on omavahel kuuenda põlve nõbud. Meeste ühine esiisa on 1766. aastal sündinud Simuna Tõnis.

Nagu Hiiumaal ikka juhtub, ei ole nad mitte ainult ühtpidi sugulased. Teist liini pidi on nende ühine esiisa samuti Hiiumaal elanud Kõlu Maunus või Magnus, kelle järeltulija on ka näitleja ja humorist Sepo Seeman.

Tõnisele tulid tema uued sugulased tõelise üllatusena. "See on üdini tore kooslus ja teeb ainult rõõmu. Ja peab ütlema, et uhkeks ka."