Raadio 2 Aastahiti kümme finalisti on selgunud

Hääletuslehel www.aastahitt.ee on üles seatud kümme enim hääli kogunud kodumaist lugu. Hääletus kestab 30. detsembrini.



Raadio 2 Aastahitt 2021 tiitlit püüavad:

1. 5Miinust "Koptereid"

2. Andrei Zevakin & Pluuto "Wingman"

3. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia"

4. Karl Killing & Ariadne "Segadus hinges (powerless)"

5. Karl-Erik Taukar "Superkangekaelne"

6. Liis Lemsalu x Stefan "Doomino"

7. Nublu ft. Gameboy Tetris & Raul Ojamaa "Paraadna"

8. Smilers "Tee mis sa tahad"

9. Villemdrillem ft. Boipepperoni "Sinuta"

10. Villemdrillem ft. Heleza "Tundnud nii"



Aasta eelviimane päev on Raadio 2 eetris pühendatud täies mahus aastahiti lugudele. Kell 10 alustab erisaatega Erik Morna, kes mängib kahe tunni jooksul lugusid, mis tabelist tänavu välja jäid. Kell 12 alustab suur maratonsaade Marta Püssa ja Pille-Riin Karro juhtimisel, seitsme tunni jooksul kõlavad R2 eetris Eesti ja välismaiste lugude 40 paremat lugu. Alates kell 19 lülitub Raadio 2 Kultuurikatlasse, kus kuulutatakse otsesaates välja erikategooriate võitjad, esikümne järjestus ja võitjad.



Aastahitt 2021 galal astuvad üles lõppeva muusikaasta silmapaistvad kodumaised artistid, sündmust juhivad R2 saate "Naistesaun" saatejuhid Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit. Otseülekannet saab jälgida Raadio 2 eetris ja videopildis Inspira telekanali, aastahitt.ee ja ERR Menu portaali vahendusel. Kultuurikatlas toimuvale aastahiti galakontserdile on müügil ka piiratud kogus pileteid.



Raadio 2 on aastahitti valinud juba aastast 1994. Möödunud aastal valisid kuulajad parimaks kodumaiseks looks "Maakas" Clicherik & Mäx ning Gameboy Tetrise esituses. Välismaistest lugudest jõudis esikohale The Weekndi "Blinding Lights".