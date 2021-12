Aasta viimane nädal ERR-i kanalites on täidetud huumori, muusika ja kokkuvõtetega

31. detsember Eesti Televisioonis

"Rahva oma kaitse. Aastavahetuse eri": kell 18, 19, 19.45, 21.10, 21.55, 23.35

Millise punkti panevad lõppevale aastale Mart Juur ja Andrus Kivirähk? Loomulikult humoorika! Armastatud saatejuhid kolivad vaid üheks õhtuks Raadio 2st ETV ekraanile ning neile tulevad külla lõbusad külalised, laual on maitsvad söögid ja varuks nii mõnigi meeleolukas üllatus!

"Õhtusöök ühele" ("Der 90. Geburtstag - Dinner for One", Saksa 1963): kell 18.10

Legendaarne komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi, kelleks on Mr Pomeroy, Mr Winterbottom, Sir Toby ja admiral von Schneider ning serveerib neile ka alkohoolseid jooke. Saksamaal näidatakse filmi igal aastavahetusel juba pea pool sajandit järjest ja sama kombe on omaks võtnud ka mitmete teiste maade telejaamad, sealhulgas ETV.

"Kodukäijad 2": kell 19.15

Kodukäijad tulevad taas ja aasta viimasel päeval saab ette ära vaadata ühe uue külaskäigu. Elustiiliekspert Anu Saagim, kultuurikuller Mart Juur ja arhitekt Raul Vaiksoo asuvad koos saatejuht Kaidor Kahariga avastama tuntud eestlaste kodusid. Ekspertidel tuleb oma kogemuse, terava nina ja tunnetuse abil ära arvata, kelle koju on nad sattunud.

"Õnne 13. Aastavahetuse eri!": kell 20

Morna linn keeratakse pea peale, kui räpparid ansamblist 5Miinust väikesel Õnne tänaval rämmari korraldavad. Alma peab Are, Mare, Allani, Laine, Krissu ja Oliver-Steni abiga kuidagi asjad jälle kontrolli alla saama.

"Sinu uus sugulane": kell 20.30

Anna Pihl toob uuel aastal ekraanile põneva saatesarja, mis asub uurima tuntud eestlaste sugupuusid. Veel enne saate käivitumist, saab vana aasta õhtul eksklusiivselt näha esimest osa, kus Anna Pihl läheb koos Tõnis Niinemetsaga üllatusterohkele uurimisretkele, mis toob päevavalgele tema pere ja esivanemate lood. Niinemets saab teada, et ta pole sugugi ainus naljamees ja näitleja enda suguvõsas ning otse telekaamerate ees kohtab ta uusi sugulasi.

"Sinu uus sugulane" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"EnsV 3: Täiskuu kuma": kell 21.20

Menusari "EnsV" saadab aasta ära telemajas, kus toimub aastavahetussaate otseülekanne. Jüri satub ootamatusse rolli. Ning mitte ainult tema. Lõpp hea, kõik hea – uus võib alata!

"Kuulsuste lahing: filmieri": kell 22.05

Mälumängulahing peetakse kahe värske Eesti filmi näitlejate vahel. Filmi "Talve" saadikud on noored näitlejad Franz Malmsten, Karl Robert Saaremäe ja Märt Koik ning "Eesti matust" esindavad Ago Anderson, Jan Uuspõld ja Peeter Oja. Mängijate vaimunooli suunavad saatejuhid Maire Aunaste ja Marko Reikop.

"Rõõmsad hetked ETV-ga": kell 23.05

Muhedad hetked ETV ekraanilt!

Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus 2021: kell 23.50

Uusaastatervitust vahendavad ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega), ETV+, Vikerraadio

Eesti Vabariigi hümn: kell 23.55

"Öös on estraadi": kell 00.00

Siim Aimla Funk Band taaselustab üheks õhtuks kõige armastatumad estraadilood Heidy Tamme, Vello Orumetsa, Jaak Joala ja mitmete teiste legendaarsete lauljate repertuaarist. Meeleoluka tantsupeoga tähistati Eesti Kontserdi 80. sünnipäeva.

"Jaak Joala laulude õhtu - Märt Avandi, Valter Soosalu, Jassi Zahharov ja Marko Matvere": kell 01.

Unustamatu kontsertõhtu on pühendatud eestlaste jaoks väga olulise laulja Jaak Joala mälestusele, kelle sünnist möödus 2020. aasta 26. juunil 70 aastat. Joala tuntumaid laule esitavad armastatud artistid Jassi Zahharov, Marko Matvere, Märt Avandi ja Valter Soosalu. Soliste saadab Urmas Lattikase ansambel ja keelpillikvartett Prezioso.

"Tantsumaraton": kell 01.45

Armastatud Eesti muusikud ja hitid. Arhiivis kaevas ja saate pani kokku Margit Ossipova.

1. jaanuar Eesti Televisioonis

"Igihaljas vaatemäng" (ETV 1981): kell 7.45

Legendaarse komöödiasõu sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever ja kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm, Eneken Aksel, Ivo Eensalu, Ene Järvis, Karl Kalkun, Guido Kangur, Kaljo Kiisk, Luule Komissarov jt. Autorid Priit Aimla ja Eero Spriit.

Mängufilm "Viimne reliikvia" (Eesti 1969): kell 09.10

16. sajandil Liivi sõja päevil toimuva ajaloolise seiklusfilmi sündmustik, lausungid ja laulud on kinnistunud Eesti rahva meelde ning keelde. "Liivimaa parim ratsutaja" Hans von Risbiter tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbiterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia. Verepulmaks muutunud pulmapeolt päästab Agnese mitte tema tulevane abikaasa, vaid hoopis vaba mees Gabriel. Peagi on nende kannul klooster, Ivo Schenkenbergi kõrilõikajad ja pruudi suguvõsa. Ülejäänu, nagu teada, on ajalugu.

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2022: kell 12.15 (kontserti vahendab ka Klassikaraadio)

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert jõuab Eesti vaatajateni otseülekandena Viini Muusikaühingu kuldsest saalist. Traditsiooniline 1. jaanuari kontsert toob lootuse, sõpruse ja rahu sõnumi dirigent Daniel Barenboimi eestvedamisel, kes juhatab "kontsertide kontserti" kolmandat korda. Sel aastal tähistatakse kontserdiga muuhulgas ka UNESCO maailmapärandi konventsiooni 50. aastapäeva, mis kaitseb erakordse väärtusega kultuuriobjekte. Uusaastakontserti kommenteerib Toomas Luhats.

"Prints Philip – kuninglik perekond meenutab": kell 14.50

Esimest korda jagavad kuningliku perekonna liikmed oma isiklikke arvamusi ja mõtisklusi dokumentaalfilmis, mis avaldab austust Edinburghi hertsogi prints Philipi erakordsele elule ning tööle. Kuna film oli mõeldud prints Philipi 100. sünnipäeva tähistamiseks 2021. aasta juunis, on intervjuud salvestatud nii enne kui ka pärast tema surma aprillis.

"Prints Philip – kuninglik perekond meenutab" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Siin me oleme!": kell 16.20

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik.

Eesti Kontserdi ja Remy Martini uusaastakontsert: kell 19.30

Traditsioonilisel uusaastakontserdil kõlab imekaunis balletimuusika, sest dirigendipuldis on endine priimabaleriin Maria Seletskaja. Lummava tantsumuusika kontserti juhib Margus Saar ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees soleerib Triin Ruubel.

Riigikogu esimehe Jüri Ratase uusaastatervitus: kell 21.20

"Vehklejad. Kuldne nelik": kell 21.15

Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Katrina Lehis ehk Eesti epeenaiskond tõi Tokyo olümpiamängudelt koju kulla. Milline oli naiste isiklik, aga ka ühine tee selle ajaloolise hetkeni, uurib Hannes Hermaküla.

"Meri ja Orav": kell 22.15

Lõbus lugu sellest, kuidas kõrges eas Ivan Orav ja Lennart Meri püüavad pööningult kirjutuslauda elutuppa vedada. Andrus Kivirähki vaimurikka komöödia legendaarsetes nimiosades säravad Egon Nuter ja Andrus Vaarik.

Üle-eestiline öölaulupidu "Vaba Eesti!". Kaunimad hetked: kell 23.15

20. augustil tähistasime Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Sel puhul meenutati erilist öölaulupidu samasuguse suurejoonelise kontserdiga Tallinnas, Tartus, Narvas ja Rakveres, kus armsaks saanud laule esitati 450 parima muusiku esituses.

Erisaated ja filmid ETV-s

"Aasta tipphetked": 27.12-30.12 kell 20 (kordused 31.12)

Neljal õhtul tuuakse eetrisse neli kokkuvõtvat saadet aasta märgilistest hetkedest. 2021. aasta võetakse kokku uudiste, loomingu, Eesti elu ja spordi kaudu. Koos lõppeva aasta silmapaistvate tegijatega panevad aastale punkti rahvusringhäälingu ajakirjanikud.

Dokfilm "Riigikogu direktor" (Eesti 2021): 27.12 kell 21.30

Dokumentaalfilm on pühendatud Eesti iseseisvumise taastamises märgilist rolli mänginud Ülo Nugisele, kes oli Ülemnõukogu juhataja otsustavatel augustipäevadel. Kes oli ENSV-s mitut suurettevõtet juhtinud Ülo Nugis? Kuidas ta jõudis poliitikasse? Millised olid Nugise nõrkused ja hobid? Miks armastas Nugis käia relvaga? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsivad vastuseid režissöör Toomas Lepp ja stsenarist Hannes Rumm, kes on rääkinud ligi 30 inimesega Nugise fenomenist. Film on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevale. Produtsent Toomas Lepp.

Mängufilm "David Copperfieldi isiklik elulugu": 27.12 kell 22.35

"David Copperfieldi isiklik elulugu" vaatleb Charles Dickensi oodi südikusele ja visadusele läbi komöödiaprisma, andes loole täiesti uue kosmopoliitse värvingu. Emmy-võitjad ja Oscari nominendid Armando Iannucci ning Simon Blackwell kasutavad kergelt iroonilist, kuid samas südantsoojendavat jutuvestmisoskust, et saata Dickensi kuulsat kangelast tema teekonnal vaesunud orvust kuulsaks kirjanikuks Victoria-ajastu Inglismaal. Filmis osaleb muljetavaldav näitlejate paraad: peaosas Oscari-nominent Dev Patel, teistes osades astuvad üles muuhulgas Hugh Laurie, Tilda Swinton jpt.

Kaader filmist "David Copperfieldi isiklik elulugu". Autor/allikas: Pressimaterjalid

"Jalgpallisajand": 28.12 kell 21.30

Eestis on jalgpalli mängitud kaua, terve sajandi, ja sõltumata suurtest muutustest nende saja aasta vältel, on ikka ja jälle mängitud. Erinevate ajastute sündmustest ja seikadest, jalgpalli armastanud inimeste tegudest on niimoodi saanud kokku üks Eesti jalgpalli lugu. See lugu väärib rääkimist. Saate autorid Aet Süvari, Tarmo Tiisler, Alvar Tiisler, Johannes Vedru, Ragnar Kaasik ja Kristjan Kalkun.

"Onu Bella. Uude maailma minek": 29.12 kell 21.30

Vahur Kersna mastaapne teledokumentaal üleminekuaegse Eesti eredaima poptähe, meie esimese šokkrokkari Igor Maasiku alias Onu Bella tähelennust, loomingust ja saatusest.

"Suur aastalõpuviktoriin 2021": 30.12 kell 21.25

Mida põnevat, ilusat ja imelikku juhtus aastal 2021? Nalja täis viktoriinis lähevad vastamisi Tõnis Niinemetsa ja Märt Piusi võistkonnad. Neid ja nende kuulsaid kaasvõistlejaid paneb proovile saatejuht Marko Reikop.

Mängufilm "Astrid Lindgreni rääkimata lugu": 2.01 kell 13.25

Elulooline draama lastekirjanik Astrid Lindgrenist. Taani režissöör Pernille Fischer Christensen võttis ette Astrid Lindgreni biograafia ja tegi filmi tema eluseikadest ning teemadest, millest Lindgren oma eluajal rääkida ei soovinud. 1924. aastal läheb nooruke ja isepäine Astrid tööle Vimmerby linnalehe toimetusse, kus ta armub abielus peatoimetajasse ja jääb temast lapseootele. Film keskendub kolmele aastale, kui Astrid toob ilmale poja Lasse ja siis peab lapsest loobuma.

Mängufilm "Malev": 2.01 kell 16.40

Ajaloolise absurdikomöödia tegevus toimub 13. sajandi alguse Eestis ja Liivimaal, kus Saksa ordu võimsad ning verised väed üritavad siinseid loodusrahvaid allutada ja ristida. Esimene haritud eesti noormees Uru peab leidma tasakaalu eestlaseks jäämise ja eurooplaseks saamise vahel. Selle käigus satub ta sündmuste keerisesse, kus temast sõltub sünnimaa tulevik. Kas eestlased on vabaduseks valmis? Miks ei sündinud vaba Eesti riiki juba 13. sajandil? Kuidas kulges Eestimaa anastamine "tegelikult"? Neile küsimustele annab vastuse "Malev".

ETV2

Kodumaine filmiklassika

ETV2 toob aasta viimasel nädalal iga päev ekraanile ühe kodumaise filmipärli:

"Vallatud kurvid" (Eesti 1959): 27.12 kell 14.20

"Viini postmark" (Eesti 1967): 28.12 kell 14.35

"Ristumine peateega" (Eesti 1999): 29.12 kell 14.50

"Juhuslik kohtumine" (Eesti 1961): 30.12 kell 14.50

"Noor pensionär" (Eesti Telefilm 1972): 31.12 kell 11.50

Telelavastus "Kuulsuse narrid" (ETV 1982): 31.12 kell 13.10

"Meie Uduvere" (Eesti Telefilm 1987): 31.12 kell 14.40

"Seenelkäik" (Eesti 2012): 1.01 kell 12.20

Tele-esilinastused

Mängufilm "Järgmine ring": 29.12 kell 21.30

2020. aasta üks tugevamaid filme, võõrkeelse filmi Oscari ja Euroopa filmiauhinnaga pärjatud musta komöödia sugemetega draama. Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) ja Peter (Lars Ranthe) on keskealised, argirutiinis kulgevad kooliõpetajad, kelle elust on kadunud kirg ning põnevus. Haarates kinni teooriast, et inimestele tuleks kasuks, kui nende veres oleks pidevalt väike annus alkoholi, alustavad sõbrad eksperimenti ja püüavad iga päev pidevat ning kerget joobeseisundit hoida.

"Järgmine ring" Autor/allikas: Kaader filmist

Teatrietendus "Isamaa pääsukesed": 1.01 kell 19.30

Eesti Draamateatri ja Nargenfestivali ühistöö "Isamaa pääsukesed" räägib loo sellest, kuidas näitering "Virmaline" otsustab tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali. Paraku nii nagu omal ajal ei viitsinud paljud mehed sõtta minna, on nüüd neid pea võimatu näitemängu meelitada. Lavastus kuulub EV100 teatrisarja "Sajandi lugu". Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas, kunstnik Pille Jänes, muusikalised kujundajad Tõnu Kaljuste ja Tõnis Kõrvits. Osades Ülle Kaljuste, Marta Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo, Teele Pärn, Tiit Sukk, Christopher Rajaveer, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Kark, Karmo Nigula.

Kontserdid

ETV2 pakub vana aasta viimasel õhtul kirevat kontsertkava kodumaiste ja rahvusvaheliste superstaaridega.

Koit Toome, Uku Suviste, Jaagup Tuisk. Kaunid laulud üheskoos: 31.12 kell 20.00

Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk ühendavad oma muusikalised jõud ning toovad rahvani pühademeeleolu koos parima muusikaga. Erikülalisena astub üles käesoleva hooaja superstaarisaatest tuntuks saanud noor laulja Ingmar Erik Kiviloo.

Kolm tenorit. Caracallast maailmale: 31.12 kell 20.55

Maailmakuulsad tenorid Luciano Pavarotti, Placido Domingo ja Jose Carreras andsid 30 aastat tagasi Roomas ülimenuka ühise kontserdi, mille ülekannet jälgis 1,6 miljonit inimest üle terve maakera. Filmis meenutavad korraldajad kontserdi sünnilugu ja selle eredamaid hetki. Seni avaldamata videokaadrid lava tagant heidavad uut valgust ühele 20. sajandi kuulsaimale muusikasündmusele, kuuleme kolme staari omavahelistest suhetest, sõprusest ja rivaalitsemisest.

Adele. Ainult ühel õhtul: 31.12 kell 22.25 (kontsert on alates 30.12 nähtav veebikanalis Jupiter)

Popmuusika supertäht Adele esitab kuueaastase pausi järel uusi lugusid ja vanu lemmikuid. Lisaks kuuleme Oprah Winfrey eksklusiivintervjuud lauljannaga tema uuest albumist, lugudest laulude taga, elust pärast lahutust, kaalulangetamisest ja poja kasvatamisest.

"Adele. Ainult ühel õhtul" Autor/allikas: Pressimaterjal

Alicia Keys LA-s aastavahetusel 2020: 31.12 südaööl

Alicia Keys on üks meie aja võimsamaid ja ainulaadsemaid artiste. Ta on müünud 50 miljonit albumit ja teeninud 15 Grammy auhinda. Tema muusika, mis on segu soul'ist, gospelist, R&B'st ja hiphopist, kõlab Los Angelese Ace Hotel Theatre'is vaheldumisi jutuvestmisega. Alicia Keys on põlvkondade ja žanrite ülene artist ning tutvustab nüüd juba oma seitsmendat stuudioalbumit.

Avicii. Mälestades Tim Berglingi: 1.01 kell 03.05

Üheksa lauljat esitavad Avicii kuulsamaid palu. Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora, Joe Janiak ja teised tulid kokku Stockholmis Friends Arenal, et teavitada maailma vaimse tervise probleemidest. Esimest korda mängiti Avicii loomingut nii paljude esitajate osavõtul.

Andrea Bocelli: Armastus Portofinos: 1.01 kell 22.25

Maailma kõige armastatum tenor maailma kõige romantilisemate lauludega maailma kõige kaunimal areenil. Kontserdil Itaalia maalilises Portofino sadamas esitab Andrea Bocelli kuulsaid armastuslaule, toeks säravate talentide ansambel: Caroline Campbell (viiul), Helene Fischer ja Brasiilia staar Sandy (vokaal), Chris Botti (trompet) ja ka Bocelli kihlatu Veronica Berti (vokaal).

Lasteprogramm

ETV2 on pühadekavasse lisanud mitmeid uusi ja aegumatuid lastelemmikuid. Kõik on nähtavad ka Lasteekraan.ee lehel.

Animasari "Pingviinipoeg Lolo seiklused": 27., 28, ja 29.12 kell 18.15

Pingviinipoeg Lolo uudishimulikud ettevõtmised koos sõber Pepega kaunis ja ohtlikus Antarktikas. Klassikaks saanud lugu sõprusest ja vaprusest. Jaapani ja Sojuzmultfilmi meistrite koostöös 1986. aastal valminud multifilmi on Tallinnfilmile tõlkinud Jüri Orvel, režissöör Arvo Kruusement, toimetaja Luule Žavoronok, näitlejad Ester Pajusoo, Irja Aav, Hans Kaldoja, Kersti Kreismann, Jaanus Orgulas, Ellu Puudist ja Aksel Orav.

Uus komöödiasari "Heelium": alates 27.12 kell 8.45, kordus kell 18

Martinit ja Petterit vaevab kõige üldisem mure - kuidas saada populaarseks. Nad leiavad, et seesama mure vaevab kõiki ja kui hakata tegema armastuse kanalit, saab ühe ropsuga populaarseks ning aidata nõuga ka teisi.

Koguperefilm "Suur Sõbralik Hiiglane": 28.12 kell 16.00

Režissöör Steven Spielbergi kauaoodatud filmiversioon Roald Dahli raamatust "Suur Sõbralik Hiiglane" räägib fantastilise loo noorest tüdrukust ja hiiglasest, kes tutvustab talle Hiiglastemaa imesid ning ohtusid. Kui Londonist pärit kümneaastane Sophie Hiiglastemaale jõuab, kardab ta esialgu salapärast hiiglast, kes ta enda koopasse viis. Üsna pea aga mõistab ta, et SSH on tegelikult päris armas ja võluv, ning kuna Sophie pole varem ühtegi hiiglast kohanud, on tal tollele palju küsimusi. Film on dubleeritud eesti keelde.

Koguperefilm "Sipsik": 30.12 kell 9, kordus 31.12 kell 18.15

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega praeguste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust.

"Sipsik" Autor/allikas: A Film Eesti

ETV+

Aastat kokkuvõtvad saated

Aastalõpuintervjuu peaministriga: 27.12 kell 20.15

2021. aasta olulistel teemadel vestleb peaminister Kaja Kallasega Uljana Kuzmina.

Intervjuu president Alar Karisega 2021: 28.12 kell 20.15

Mööduva aasta võtab koos president Alar Karisega kokku saatejuht Andrei Titov.

"Kes keda? Aastakokkuvõte": 29.12 kell 20.15

"Kes Keda?" võtab 2021. aasta kokku ja koos saatekülaistega käiakse läbi kõik sel aastal olulist kaalu omanud teemad, mis on puudutanud meid kõiki vähemal või suuremal määral. Saatejuht Andrei Titov.

"Aktuaalne kaamera. Aasta 2021": 30.12 kell 20.15

Aasta kokkuvõte uudistetoimetuse silme läbi.

Aastavahetuse programm: 31.12 kell 21.45

ETV+ on aastavahetuseks valmistanud ette suurejoonelise programmi, mis toob kokku teletegijad, meelelahutajad ja tuntud tegijad erinevatest valdkondadest. Pidu ETV+ ekraanil algab kell 21.45 ja jätkub kell 23.55 pärast presidendi uusaastatervitust. Aastavahetuseprogrammile järgneb suur uusaasta kontsert Kiievis paljude lemmikartistide osavõtul.

Erisaated, sarjad ja filmid

Draamasari "Canterville'i lossi vaim": alates 27.12 kell 21.15

Vaimukas uusversioon Oscar Wilde'i jutustusest, kus Ameerika perekond asub elama vanasse kummitavasse Inglismaa lossi.

Komöödiafilmid Pierre Richardiga peaosas: 27.12 kuni 30.12 kell 11

Aasta viimasel nädalal pakub ETV+ päevasel ajal legendaarseid komöödiafilme Pierre Richardiga peaosas: "Hädavaresed", "Isad", "Vanad võrukaelad", "Välk selgest taevast".

"Eesti Peterburi": 30.12 kell 20.45

Peterburi oli kunagi rahvaarvult Tallinna järel teine linn. Peterburi oli tohutu impeeriumi pealinn. Läheme ja vaatame, kuidas kunagi meie kaasmaalased elasid ning töötasid selles linnas. "Eesti Peterburi" räägib Eestist pärit inimeste rollist Vene impeeriumi pealinna ajaloos. Saatejuht Ilja Nartov.

Vikerraadio

"Lõpp hea, kõik hea": 27.-31.12 kell 13-16

Arp Müller ja Maarja Merivoo-Parro, Lauri Varik ja Kaja Kärner, Merilin Pärli ja Maian Kärmas, Madis Hindre ja Aleksander Krjukov teevad tagasivaate lõppevale aastale.

"Päevakaja": 31.12 kell

Aasta viimane "Päevakaja" võtab kokku aasta olulisemad sündmused

Sten Teppan 2021. aasta muusika kokkuvõte: 31.12 kell 16-18

Hea tujuga uude aastasse: 31.12

Meeleolukas muusika aastavahetuse õhtust uue aasta hommikuni

Andres Oja muusika-aasta 2022: 01.01 kell 12-14

1. jaanuari saates teeb Andres Oja ülevaate sellest, mida on oodata 2022. aastalt muusikas. Uusi laule tehakse kindlasti palju, rohkelt tuleb ka häid kontserte. Mitmed muusikud ja ansamblid tähistavad ümmargusi tähtpäevi: Kukerpillid ja ABBA 50. ning Ultima Thule ja Terminaator 35. sünnipäeva.

Raadio 2

Aastahitt: 30.12

27.12 selgub Aastahiti esikümme ja võitjad kuulutatakse välja 30. detsembril suures maratonsaates.

30.12 kell 10 juhatab Erik Morna sisse soojendussaatega, kus kõlavad edetabelist välja jäänud lood. Maratonsaade Eesti ja välismaiste TOP40 lugudega algab R2 eetris kell 12. Alates kella 19st jõuab kuulajateni otsesaade Kultuurikatlast, kus selguvad tänavused võitjad. Muusikasündmust saab jälgida Raadio 2 eetris, videopildis ERR-i veebis ja Inspira telekanalis.

R2 Top 20: 31.12 kell 12

Detsembri kõige enam mängitud lood.

Muusikanõukogu. Aastalõpu erisaade: 31.12 kell 14

Lõppeva muusika-aasta võtavad kokku Raul Saaremets ja kriitikud Tõnis Kahu, Valner Valme ja Siim Nestor.

Aastavahetus Raadio 2-s: 31.12 alates kell 23

Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat vahetavad aasta meeleoluka muusikaprogrammi saatel.

Klassikaraadio

Klassikaraadio vahendab aasta viimasel päeval Euroopas õppivate noorte eesti muusikute orkestri kontserti (kell 14) ning Tallinna Kammerorkestri ja Norra viiuldaja Ragnhild Hemsing kontserti (kell 17). Uus aasta algab Klassikaraadios särava Viini Uusaastakontserdiga 1. jaanuaril kell 12.15.

Kuulajate aastalõpumõtteid ja muusikasoove vahendavad Lisete Velt ja Tarmo Tiisler programmis "Muusikaelamus" 30. detsembril kell 12.