Ootamatult soolevähi diagnoosi saanud Karina: kõige raskem on teatada seda perekonnale

Karina Peel sõnas, et vahel tuleb see paanikahoog ootamatult. "Üldiselt ma olen nüüd tähendanud, et see tekib ikkagi enne uut kompuuteruuringut, ilmselt närvipingest, mis siis nagu kõik kokku lööb," tõdes ta.

Karina paanikahäire põhjuseks on tugev šokk ja läbielamised, kui tal eelmisel aastal avastati soolevähk. "Keha sellest väga märku ei andnud, et miskit pole korras, kõik algas sellest, et kõht hakkas korisema, umbes kuu aega siin naersime selle üle, siis mõtlesime lõpuks, et äkki ikkagi peaks uurima ja arsti juurde minema," selgitas Peel.

Selgus et viimases staadiumis pahaloomuline kasvaja hakkas soolt pea täielikult sulgema. Vähk oli salakaval ega andnud endast varem üldse märku. "Minu jaoks oli kõige raskem hetk see, et kui üks asi on see, et sa saad selle diagnoosi, aga sa tead, et sa pead seda teatama oma perekonnale," sõnas ta.

"Meie laps oli meil väga-väga kaua oodatud, olime teda aastaid üritanud saada ja planeerinud, ta ei ole niisama tulnud," kinnitas Karina Peel ja mainis, et pärast lapse saamist mõtles ta, et elu on nii ilus ja õnnelik. "Ja siis lihtsalt ühe hetkega löödi täiesti maha."

Üsna kiiresti otsustasid arstid, et lisaks operatsioonile võiks Karinat aidata uudne immuunravi. Hetkel käib aga alles võitlus, et ta saaks vähist vabaks. "Nii ruttu sellest viimasest staadiumist ikkagi ei parane, aga see ravi aitab mul elada nii, nagu poleks miskit viga, ma ei saa enam keemiaravi ja toimin tavapäraselt, mul ei ole ühtegi kõrvalnähtu."

"Mul on ainult peas see teadmine, et ma olen haige, ma käin iga kolme nädala tagant seda immuunravi siis saamas lühikest aega, see kestab umbes kolmveerand tunni koos muude protseduuridega kokku ja see aitab tohutult," rõhutas ta ja selgitas, et ühe ravikuuri hind on üle 17 000 euro, mis teeb aasta peale umbes 70 000 eurot.