Tartu mänguasjamuuseumi jõulutoas valmisid kaunid Toruni präänikud

"Torunis on kahte tüüpi präänikuid. Ühed on need, mida ajalooliselt tehti kunstipäraste vormidega ja mis on dekoratiivsed piparkoogid ning kuigi need on tehtud söödavast tainast, siis see muutub kivikõvaks. Teised präänikud on söömiseks, mis on hoopis teistsugused kui Eesti omad," rääkis Piparkoogimaania korraldaja Mari-Liis Laanemaa "Aktuaalsele kaamerale".

Dekoratiivsete präänikute saladus on retsept, mida Laanemaa sõnul teavad vaid väga vähesed Poola präänikupealinna Toruni meistrid. Samuti aitavad präänikute välimust eriliseks muuta spetsiaalsed puust vormid.

Neile, kes on harjunud piparkoogivormidega piparkooke valmistama, võib präänikute tegemine esialgu keeruline olla.

"(Raske oli) see, et sa pidid tegema palli hästi-hästi soojaks ja siis sa pidid vaatama, kas see kleepus. See oli hästi raske," kirjeldas Arianna.

Samuti jõulutöötoas käinud Jette ja Marta sõnul on Toruni präänikute valmistamiseks võrreldes piparkookidega vaja rohkem jõudu ja keerulisemaid vorme.

Kunstiteoste valmistamiseks on Poola tainas aga parem. "Kui me teeksime piparkoogiteoseid, saaks teha sellest Poola tainast. See oleks imelihtne, sest see jääb täpselt nagu sa paned, nii ta ahjust välja tuleb. Selles mõttes on Eesti piparkoogitainast püüda teha kunstiteoseid väga keeruline, sest see võib puruneda," ütles Laanemaa.