Rasmus Puur: raha eest ei saa osta tervist, armastust, sõprust ega austust

Rasmus Puur ütles, et kuigi koroonatingimustes on VHK keelpilliorkestril olnud rohkem aega harjutada, siis vajab ikkagi iga muusik ka lava. "Seda selleks, et olla vormis ja võtta end kokku, samuti ka suhtlus publikuga," sõnas ta ja mainis, et sarnaselt spordiga on muusikas see, et kui jätad pausi vahele, siis teed justkui kõik õigesti, aga pole päris sama.

"Kui on ka ühiskonnas heitlikud ajad, siis paljud lähevad kooridest ära, aga tegelikult peaks leidma seda pingutust ja soovi, sest muidu jätad oma hinge hooletusse," tõdes ta ja lisas, et muusikuna pead aru saama, et tulemused ei tule kohe. "Sa ei saa kohe seda emotsiooni tagasi, mida sa oled harjunud saama, aga ühel hetkel see tuleb."

"Igapäevases virvarris, kus sa üritad lihtsalt ellu jääma, kipub meelest ära minema, et sa ei saa osta tervist, armastus, sõprust, austust, kõige olulisemaid asju oma elus ei saa raha eest osta," rõhutas Puur ja lisas, et nende peres tuleb kinkide lunastamiseks nii laulda kui ka luuletusi lugeda. "Tuleb laulda kõige tavalisemaid jõululaule ja lugeda luuletusi, et oleks ikkagi täisprogramm."

Puuri sõnul saavad paljud probleemid alguse sellest, et me ei oska teiste inimestega arvestada. "Kui ma elasin mõned kuud Helsingis, siis seal ma nägin, et neil on kõigepealt teine inimene ja alles siis tuleb tema ise, meil on see asi natukene vastupidi, kuid see läheb paremaks."