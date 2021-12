Mari Jürjens elust maal: mõtted lähevad avaramaks, kui astud liiklusmürast eemale

Muusik Mari Jürjens sõnas "Jõulutunnelis", et on juba aastaid unistanud maale elama minekust ja tunneb suurt rahu ja rõõmu sellest, et see lõpuks teoks saab.

"Kui loodus on ümberringi, siis see toetab kindlasti uue loomingu kirjutamist, mõtted lähevad avaramaks küll, kui astud liiklusmürast kaugemale ja näed suuremat vaadet," ütles Mari Jürjens ja lisas, et tegelikult suudab ta siiski Tallinnas ka muusikat kirjutada.

Oma lapsi Mari Tallinna aga kooli ei pane. "Nad on tegelikult juba 7-aastased, aga nad ootavad seda kooliminekut sügiseni, kui nad lähevad väiksemasse kooli väiksemaks kohas," mainis ta ja lisas, et maale minemine ei ole tema jaoks moodne kapriis. "See on nii kaua aega olnud unelm, et mina praegu tunnen küll suurt rahu ja rõõmu sellest, soovitan kõigile."

Koos Sandra Uusbergiga esitas Mari Jürjens saates ka lugu "Sõpradele":