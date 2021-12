Kristjan Piir melanoomist: minu ravikuuri maksumus on umbes 70 000 eurot

Üks kurjemaid ja kiirema kuluga vähivorme on melanoom, millega seisis ootamatult silmitsi ka 40-aastane Kristjan Piir. Tänaseks saab ta aga immuunravi, mille ravikuuri maksumus on umbes 70 000 eurot.

Kui Kristjan hakkas kaks aastat tagasi tundma pealael muhku, siis ei osanud arstid ega ta ise midagi halba kahtlustada. "Mõtlesin, et äkki on mingi ummistunud rasunääre või ükskõik mis asi ja ka doktor, kes mind tollel hetkel vastu võttis ja sellega esimene kord tegeles, arvas sama," tõdes ta ja mainis, et et selle peale võttis doktor skalpelli, lõikas, lõikas veel natuke ja siis veel natukene. "Sai aru, et see pole see asi, kutsus mind nädala pärast tagasi, siis ta lõikaski natuke suuremalt ja enam-vähem paranes ära, koeproov uuringule ja minu jaoks oli asi lõppenud."

Muhk tuli aga tagasi ning see lõigati jälle ära. Kui siis ka Kristjani kaelale ilmus valulik kühm, jõudsid arstid lõpuks õige diagnoosini: melanoom ehk pahaloomuline nahakasvaja, siiretega lümfides. Ühel päeval teatas arts Kristjanile, et on olemas leevendav ravi, kuid Haigekassa seda ei toeta. "See konkreetne on siis immuunravi, mida manustatakse iga kolme nädala tagant vereülekandega."

Kogu ravikuuri maksumus on 70 000 eurot. "Kui see kogu see kuur on nii-öelda nagu edukalt lõppenud, siis minu enda immuunsüsteem peaks suutma võidelda võimalike tekkivate rakkudega," selgitas Kristjan ja mainis, et ilusas tulevikus võiks see tähendada seda, et ta peaks olema terve.

Ta selgitas, et tegemist on üsna uue raviga, mille uuringutega alustati alles 2006. aastal. Eestis vajaks seda praegusel hetkel 25 inimest, kuid tänu vähiravifondile "Kingitud elu" saavad seda vaid mõned neist. "Eks ma püüan Haigekassast ka aru saada, et kui korrutada kasvõi läbi see veerandsada inimest, kes on saanud selle diagnoosi, 75 000 eurose ravikuuriga, siis tuleb kokku juba päris suur number," tõdes ta ja lisas, et tema tööandja pani ravikuuri jaoks puuduva summa juurde.

"Mina ei kurda, mul on ikkagi väga hästi, aga noh, pigem on see, et kui vaadata olukorda Eestis, siis on kindlasti palju inimesi, kellel on isegi oma igapäevaste toimetuste tasumisega keeruline, aga et võtta veel 3000 kuus nii-öelda ravi arveteks, nad ei saa seda teha," ütles Kristjan.