Toivo Tänavsuu: viimasel aastal oleme väga harva "ei" öelnud

Heategevussaade "Jõulutunnel" kogub teist aastat järjest annetusi vähiravifondile Kingitud Elu. Fondi juhataja Toivo Tänavsuu selgitas, et sel aastal on nad panustanud vähiravisse rekordiliselt 3,5 miljonit eurot.

Toivo Tänavsuu selgitas, et kuigi Haigekassa toetab aastas umbes 50 000 vähihaige ravi, siis mõned neist patsientidest langevad eri põhjustel selle toetuse alt välja. "Näiteks võib olla see, et need ravimid, mida nad vajavad, ei ole veel Haigekassa soodusravimite nimekirjas," sõnas ta ja lisas, et sellisel juhul tuleb appi vähiravifond. "Paljudel juhtudel aidates üle selle perioodi, kus see ravim jõuab ühel hetkel Haigekassa nimekirja."

Seejuures rõhutas Tänavsuu, et nemad ei pöördu mitte ise ravimitootjate poole, soetamaks ravimit, mida Haigekassa veel ei toeta, vaid see idee tuleb ikkagi raviarstilt. "Sellisel juhul pöördutakse meie poole, me lahendame ära selle rahastamisküsimuse, keskmine toetussumma on 4000 eurot ühe patsiendi kohta kuus, pärast seda jõuab ravim läbi hulgimüüjate Eestisse ning inimene saab ravimi kätte."

"Haigekassa ei saaks kunagi ühe patsiendi põhiselt tegutseda, see on meie eelis," mainis ta ja rõhutas, et abi paluvatele inimestele ütlevad nad harva "ei". "Viimase aasta jooksul isegi väga harva."

Tänavsuu rõhutas, et kuigi suuremaid üritusi on vähem olnud, kus annetusi koguda, siis selle võrra on nad käinud väiksematel sündmustel. "Läinud on töiselt, me toetame sel aastal suuremat hulka inimesi kui kunagi varem, vähiravisse panustame üle 3,5 miljoni euro, mida me pole kunagi sellises summas panustanud," sõnas ta ja mainis, et ühekordsete annetajate kõrval on neil ka 12 000 püsiannetajat. "Mõni paneb ühe euro, mõni viis eurot, kuidas kellelegi jõukohane."