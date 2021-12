Vähiga võitlev Margit Lõhelaid: see saab sinu igapäevaelu osaks

Kui Margit oleks teadnud, et kevadel õhukeste riietega mootorrattaga sõitmisest võiks sündida kahju, mis keerab kogu järgneva elu pea peale, poleks ta sõitma läinud, kuid tagantjärele tarkusest pole abi. "Lihtsalt tundsin, kuidas tuul käis kergelt krõpsti läbi ja sellest alguse saigi, et tekkis väikene põletik."

"Tundub nii, et põletikulise koldest hakkas haigus välja arenema, hakkas tekkima kogum, mis siis oligi algne moodustis," selgitas ta ja mainis, et ta oli juba nii algusfaasis arstide silme all. "Kui võeti biopsia, siis näitas haigus juba oma tõelist palet, mul oli siis poolteist kuud operatsioonini ja selleks ajaks oli juba väiksest hernest saanud uba, nii et ta on väga agressiivne."

Pärast operatsiooni ja keemiaravi oligi Margit justkui terve. "Nende kasvajatega on selline lugu, et ega sul enesetundel midagi viga ei ole, seega ma kujutasin ette, et see on lihtsalt mingisugune luule, et ma olen vaimselt nii tugev ja aktiivne ja hooliv ja armastav, ma lootsin, et küllap see läheb ära."

Ravijuhend nägi ette munasarjade eemaldamist. Noore naisena ei tahtnud Margit sellega kuidagi leppida. Kui ta oli lõpuks operatsiooniks valmis, jäi ta äkki rasedaks ja otsustas hormoonide mölluga riskida. "Võib-olla keegi teine oleks otsustanud teisiti, aga ma lähtusin põhimõttest, et usalda elu ja elu usaldab sind vastu," ütles ta.

Samal ajal ajas aga kasvaja siirded üle organismi laiali. Margitit aitas ravim, mis maksab 1000 eurot nädalas ja mida Haigekassa tol ajal ei rahastanud. Kahe aasta jooksul tuli appi Vähiravifond. "Sisuliselt juba kuu aega hiljem valud taandusid ja kõik läks käigu pealt väga palju paremaks," rõhutas ta.

Luu metastaase ei ole võimalik välja ravida, kuid ravimitega hoitakse, et need edasi ei läheks. Nüüdseks rahastab seda ravimit juba meie Haigekassa.

Margit kinnitas, et ta on sellele haigusele ammu head aega öelnud ja selle endast kaugele eemale saatnud. "Ta on nagu lihtsalt mingisugune väike mull, millega ma pean arvestama, et on olemas," selgitas ta ja rõhutas, et samas ta ei saa seda ignoreerida. "Aga inimene harjub kõigega, see saab sinu igapäevaelu üheks osaks ja see ei panegi seda tähele."

Heategevussaade "Jõulutunnel" on ETV eetris 25. detsembril kell 18.45.