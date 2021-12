"Jõulutunnel" on kogunud vähiravifondile Kingitud Elu üle 400 000 euro

Heategevuslik pühadeprogramm "Jõulutunnel" kutsub toetama sihtasutuse Hille Tänavsuu vähiravifond Kingitud Elu tegevust, et pakkuda vähihaigetele inimestele ravivõimalusi ja kinkida lootust ning aega haigetele ja nende lähedastele. 2014. aastast tegutsev vähiravifond on kaheksa tegevusaasta jooksul on toetanud rohkem kui 1400 inimest, ent abivajajaid tuleb pidevalt juurde.

"Jõulutunneli" õhtune programm kutsus kaasa mõtlema vähiravi vajadustele ja väljakutsetele. Oma lugu jagavad saates haigusega kokku puutunud inimesed, kas siis isiklikust või professionaalsest vaatenurgast. Muusikaga kostitab vaatajaid VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel, nendega liituvad mitmed armastatud artistid.

Vähiravifondi Kingitud Elu saab toetada helistades fondi annetustelefonide numbritel, telefoniliinid jäävad avatuks ka pärast telesaate lõppu:

900 4005 (5 eurot)

900 4010 (10 eurot)

900 4050 (25 eurot)