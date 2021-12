Prints Harry ja Meghan Markle jagasid esimest pilti tütar Lilibetist

Fotol on Meghan koos juunis sündinud Lilibetiga kõrvuti prints Harryga, kes hoiab põlvel nende kaheaastast poega Archiet. Alexi Lubomirski tegi foto sel suvel hertsogi ja hertsoginna Californias Santa Barbaras asuvas kodus, vahendab BBC.

Foto on esimene kord, kui Lilibeti – kelle täispikk nimi on Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – näeb avalikkusele avaldatud fotol.

Prints Harry ja Meghan Markle saatsid kaardi e-posti teel nende 2020. aastal kaasasutatud Archewelli-nimelise heategevusorganisatsiooni nimel.

Fotograaf Lubomirski, kes jagas fotot oma Instagrami kontol, ütles, et päev Sussexi hertsogi ja hertsoginnaga oli rõõmupakkuv kogemus ja ta tundis end äärmiselt priviligeerituna, et teda seda jäädvustama kutsuti.

Lubomirski, kes on pildistanud prints Harryt ja Meganit ka vahetult pärast kihlumist, nende pulmapäeval ja ka abielupaarina, lisas, et on au näha, kuidas nende armastusest on sündinud kaks kaunist last.