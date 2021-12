"Kodukäijad" seavad uuel hooajal sammud Eesti väiksematesse linnadesse

"Esimese asjana topin oma nina kappi, sest see räägib inimese kohta kõige rohkem," rääkis "Ringvaates" kodukäija Anu Saagim. Saagimi sõnul peitub tema kretinism selles, et ta vaatab palju saadetest, ajakirjadest ning tänavalt seda, mis inimestel seljas on. "Ma olen nii palju ära arvanud ainult tänu rõivastele," ütles ta.

Mart Juure jaoks on riietest abistavamaks pildid seintel või raamatud riiulil. "Need, kellel me külas käime, on väga tuntud inimesed - neil on mingi ajalugu ja meediakajastus, mis aitavad seda pilti raamida," sõnas Juur.

Juure sõnul on nende seltskonnast Anu nagu tõeline detektiiv, kes jälje üles võtab ja isegi juuksekarva järgi inimese tuvastab. "Kui mina ja Raul (Vaiksoo) oleksime politseinikud või detektiivid, siis jääks enamus asju avastamata. Õnneks on meil Anu, kes teab kõike," rääkis Juur.

Raul Vaiksoo meenutas, kuidas Anu tänu laual olnud lagritsatele ära arvas, et tegu on Yoko Alenderi koduga. "Mina pean rääkima natuke arhitektuurist, Mart raamatutest ja heliplaatidest ning Anu ütleb ära, kellega tegu," sõnas Vaiksoo.

Juure sõnul on inimesed, kellel kodukäijad külas käivad, lahedad, julged ja pealehakkajad. "See on julgus ja mingisugune pedagoogiline soov, et näidata, kuidas erinevatel viisidel elatakse," ütles ta.

Kui eelmisel "Kodukäijate" hooajal käidi vaid korra Tallinnast väljas, siis seekord võetakse ette suisa kahepäevased reisid. Seltskond seab sammud nii Viljandisse, Otepääle, Tartusse kui ka Harjumaale. "Sõidud on vägevad ja nalja saab," kinnitas Vaiksoo. "Kodukäijate" uus hooaeg jõuab ETV-sse 31. detsembril.

"Ringvaates" mekkisid kodukäijad ka saates valminud jõululammast. Kui Mart Juur kohtub lambalihaga harva, siis Raul Vaiksoo jaoks on see üks lemmiktoite. Anu Saagimi peres on jõululaual traditsiooniliselt kas hani või jänes.

Vaata "Ringvaadet" ETV-st neljapäeva õhtul kell 19. Jõululamba retsepti leiab peagi saate Facebooki lehelt.