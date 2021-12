Mart Sanderi portreefilm Annely Peebost jõuab esimesel jõulupühal tele-ekraanile

Portreefilmis saab osa sel sügisel oma 50. sünnipäeva tähistanud Annely Peebo tegemistest ühel seiklusterohkel nädalavahetusel Viinis. Film valmis ERR-i tellimusel ning Mart Sandri sõnul lausa välgukiirusel. Sandrile on see esimene dokumentaalprojekt. "Idee sündis septembris ning esilinastus on vaid kolm kuud hiljem – selline tempo mulle meeldib," iseloomustas ta.

Kogu võttegrupp Viinis koosneski vaid Sanderist endast, kes tänu sellele pääses kohtadesse, kuhu suurt meeskonda poleks lubatud. Filmis näeb primadonna kodust elu, samuti saadab Sander teda etendusel teatris, kontserdil kirikus, laulutunnis ning isegi kohtumisel Austria Keiserlike Kõrgustega, kes lõid Annely rüütliordu daamiks.

Filmi esilinastus algab 23. detsembril kell 14.30 ning seanss on Vabamu külastajatele tasuta. ETV ekraanile jõuab "La Peebo läbi peegli" juba jõulupäeval, 25. detsembril kell 21.20.