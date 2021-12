Grimesi uue video produtseerimises osales eestlane

Kanada muusik Grimes avaldas oma hiljuti ilmunud loole "Player of Games" video, mille lavastaja on Soome režissöör Anton Tammi ning mille produtseerimises osales eestlane Elisa Johanna Känd. Süžee ja kunstiliste lahenduste autor on muusik ise.

Tammi on varem lavastanud muusikavideoid ja reklaame artistidele, nagu The Weeknd ("Blinding Lights") ja Yung Lean ("Outta My Head"), Lykke Li ja paljud teised.

Grimesi Mehhikos üles võetud muusikavideo järeltootmisjuht on eesti produtsent Elisa Johanna Känd, kes on varem produtseerinud mitmeid videoid Tommy Cashile, samuti iraani juurtega Taani lauljatarile Sevdaliza ning olnud produtsent teiste seas näiteks Microsoft Xboxi reklaamile Suurbritannias, Vormel 1 ja Mastercardi reklaamile.

Videos osaleb tegelasena ka Grimes, kes kasutab valgusmõõka, et võidelda tegelasega nimega Dark King. Pala "Player of Games" ilmus algselt selle kuu alguses. Kuulajad täheldasid, et loo sõnades võib olla seos Grimesi hiljutise lahkuminekuga tema partnerist ja lapse isast Elon Muskist.

Grimesi viimane täispikk album "Miss Anthropocene" ilmus 2020. aastal. Grimes on viidanud, et järgmisena on tal kavas kosmoseooper, mis keerleb lesbidest tehisintellektide armusuhte ümber.