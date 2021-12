Ed Sheerani "Shape Of You" tegi Spotify rekordi

Muusik Ed Sheerani lugu "Shape Of You" on esimene lugu, mis Spotifys saavutanud kolm miljardit striimi.

"Shape Of You" on pärit Sheerani kolmandalt albumilt "÷ (Divide)". Kolme miljardi striimi verstaposti saavutas see kolmapäeval, 22. detsembril. Spotifysse jõudis lugu 2017. aasta jaanuaris. Sheeran peab oma uut rekordit pööraseks ja tõdes, et algselt ei pidanud lugu albumile jõudmagi.

Miljard striimi on Spotifys saavutanud Sheerani lood "Castle On The Hill", "Happier", "Galway Girl", "I Don't Care" ja "Beautiful People".