USA metal-bänd Manowar esineb aprillis Eestis

Manowar annab 1. aprillil tuuri "Crushing The Enemies of Metal Anniversary Tour '22" raames kontserdi Saku Suurhalli blackboxis.

Manowar on 1980. aastal loodud USA heavy metal bänd, kes on peamiselt tuntud oma lüürika poolest, mis põhineb fantaasiamaailmal. Bändi loojaks on bassimees Joey DeMaio, kes toona töötas Black Sabbathi püro- ja bassitehnikuna. Bänd andis oma 2014. aasta Eesti visiidil kolm järjestikust täissaalikontserti.

"Oleme põnevil, et jõuame lõpuks tagasi Eestisse! Eesti fännide tugevus, jõud ja usk on legendaarsed, nad on meid aastaid oodanud ja nüüd saavad oma tasu," ütles Joey DeMaio. "Tuleme suurima produktsiooniga, millega oleme eales tuuritanud ning oleme kokku pannud üle mõistuse lugude valiku!"

1984. aastal püstitas Manowar Guinnessi rekordi kui kõige valjem bänd maailmas, selle rekordi on nad hiljem kahel korral ise ületanud. Lisaks kuulub bändile maailmarekord kõige pikema heavy metal kontserdiga, kui nad esinesid 2008. aastal Bulgaarias järgemööda viis tundi ja üks minut.

Manowari kuuluvad Joey DeMaio (bass, klahvpillid), Eric Adams (vokaal), Anders Johannson (trummid), E.V. Martel (kitarr).