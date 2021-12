Piret Järvis-Milder teeb perega Taist reisisarja: see on meie kauaaegne unistus

"Oleme pikalt mõelnud ja unistanud, et ühel heal päeval võiks oma reisisarja teha. Nüüd jõudsime tegudele ka," rääkis "Ringvaatele" Piret Järvis-Milder. Vanematega on Tais kaasas ka pisike Milli, kes Pireti sõnul filmimise parajaks väljakutseks muudab. "Meil on kogu aeg üks tegelane, kes väga palju tähelepanu vajab," ütles Piret. "Isegi statiivi ei saa maha panna, sest see aetakse kohe pikali. Tuleb olla leidlik, kuidas me üksteist filmida saame," lisas Egert. Pireti sõnul ongi üks nende eesmärk näidata, kuidas käib reisimine väikese lapsega. "Eriti tänapäevases maailmas, kus on väga palju piiranguid ning reisimine on nii ehk naa keerulisem kui varem," ütles Piret.

Milligi on vanemate eeskujul filmimisel juba käe valgeks saanud. "Täna hoidis ta Gopro-laadset kaamerat, millega toas ringi jalutas ja filmis põhiliselt lage," muigas Egert.

Tais plaanib pere veeta kolm kuud. "Meil on plaan sõita kõik kohad läbi. Tai on võrdlemisi populaarne reisisihtkoht, aga paljud inimesed ei ole näinud läbilõiget Taist. Hea on käia puhkamas saare peal ja nautida päikest ning randa, aga me tahaks näidata, mis Tai sees toimub," lausus Egert.

Pireti sõnul nad Tais veel jõulutunnet tundnud pole. "On võltskuuski, karda ja jõuluehteid, aga mitte jõulutunnet," tõdes ta. 25. detsembril plaanib paar minna Bangkoki taipoksi matši vaatama, kusjuures võtavad nad isegi ühe endise taipoksi tšempioni tunde. "Me püüame saada tagatubadesse ja näha, kuidas ettevalmistus suureks võistluseks käib," ütles Egert. Piret lisas, et kuna taipoks on Tai kultuuris oluline, tahavad nad seda oma sarjas kajastada.

Muusikutest perel on kaasas ka kitarr, milleta Egerti sõnul reisida pole võimalik. "Seda on vaja, sest keskkond ja seiklus inspireerib väga."

