Punkansambel Kurjam võtab oma senise karjääri kokku uue lauluga "Kurjam 25"

"Tänapäeva kiire elu taustal pole inimestel aega lugeda pakse biograafiaid ja memuaare, võibolla paljud inimesed ei oskagi enam lugeda - tegime nende jaoks elu jälle natuke lihtsamaks. Kuna Kurjam sai sel aasta 25 aastat vanaks, tegime lihtsalt ühe neljast salmist koosneva kahe minuti pikkuse eksistentsialistliku laulu. Peale selle ära kuulamist teab iga inimene meist absoluutselt kõike!" ütles Kurjami solist Marko Sigus.

"Teine põhjus laulu avaldamiseks on see, et jõuluajal on igal pool nii palju imalat ja sentimentaalset muusikat, et ühel vanakooli rokkaril pole selle eest kuhugi põgeneda," lausus Sigus.

Tuleval kevadel plaanib ansambel Kurjam anda üle mitme aasta taas välja uue albumi, mis ilmub seekord ka vinüülplaadina.

Kuula punkbändi Kurjam uut lugu "Kurjam 25" siit: