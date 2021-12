Avalikustati foto "Avatar 2" uuest tegelasest

Cameroni ulmefilmi "Avatar" ilmumisest on möödunud 12 aastat. Filmi peaosades astusid üles Sam Worthington (Jake) ja Zoe Saldaña (Neytiri). Enam ei lähe kaua, kui austajad saavad vaadata filmi järge "Avatar 2".

Filmi "Avatar 2" uus tegelane on Jake'i ja Neytiri inimlaps Miles Socorro ehk Spider, keda kehastab Jack Champion. Uus karakter sündis Pandora sõjaväebaasis, kuid ta oli Maale naasmiseks liiga väike.

"Jake võttis ta vastu, kuid Neytiri pidas teda alati üheks inimeseks, kes hävitas tema kodu ja tappis ta isa," rääkis filmi produtsent Jon Landau uuest tegelasest Spiderist.

Landau selgitas, et filmi "Avatar 2" üks peamisi teemasid on perekond. "Kui vaadata, mida Jim oma filmides teeb, siis ta kirjutab universaalsetel teemadel, mis on suuremad kui ükski filmižanr," ütles ta.

"Seekord ehitame Jake'i ja Neytiri ümber kõige universaalsema teema, milleks on perekond. Jake on pärit inimeste maailmast, Neytiri Na'vi maailmast. Niisiis on nad nagu kaasaegne segavereline paar, kes kasvatavad lapsi, ent võib-olla tunnevad, et nad ei kuulu ühte või teise maailma," täpsustas Jon Landau.

"Avatar 2" jõuab kinolinale 22. detsembril 2022.

Say hello to #Avatar2's new human character, Spider – a child adopted by Na'vi parents Jake and Neytiri.



Producer Jon Landau tells Empire how he fits into the family story at the heart of the long-awaited sequel. Read more here: https://t.co/oh0fGB73O6 pic.twitter.com/qcFc2DYT08