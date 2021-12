Galerii: Ansambel Miljardid andis kontserdi klubis Uus Laine

Täpselt kaks tundi kestnud maraton-kontserdil tõid nad ettekandele lugusid nii oma albumitelt "Kunagi läänes", "Imeline" ja "Ma luban, et ma muutun" kui ka täiesti värske loo "Külm", mis peaks ilmavalgust nägema jaanuari lõpus.

Kontserdil oli kohal ka Miljardite suur austaja Allan, kes lendas kohale otse Londonist. "Kui Miljardid on laval, siis tead, et kohal on ka linna kauneimad tüdrukud ning meelelahutus on tipptasemel," ütles ta.

Ansambli koosseisu kuuluvad Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass, Kristjan Kallas ja Tarvi Kull.