Billie Eilish jagas akustilist versiooni loost "Billie Bossa Nova"

Lugu "Billie Bossa Nova" pärineb lauljanna viimaselt albumilt "Happier Than Ever".

Akustiline muusikavideo valmis Gucci reklaamkampaania tarbeks.

Billie Eilishi album "Happier Than Ever" nägi ilmavalgust 2021. aasta juulis. Plaadilt võib leida singlid, nagu näiteks "My Future", "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause", "NDA" ja "Male Fantasy".

Hiljuti avaldas Billie Eilish, et tegeleb juba ka enda kolmanda stuudioalbumi loomisega. Samuti ulatab selle valmimisel enda abikäe Eilishi vend ja muusikaline partner Finneas.

Kuula akustilist versiooni "Billie Bossa Novast" siit: