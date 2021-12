Lauri Kaare pühade filmisoovitused: "Matrixist" "Tagurpidi tornini"

"Matrix: Ülestõusmine"

Režissöör: Lana Wachowski

22. detsembril linastub kinodest "Matrix: Ülestõusmine". Filmisõber Lauri Kaare meenutab, et kui 22 aastat tagasi ilmus Matrixi esimene film, siis oli see tema sõnul midagi täiesti uut ja pöörast.

Küll aga ei pakkunud Lauri Kaarele elamust 2003. aastal ilmunud järjed "Matrix: Revolutsioon" ja "Matrix: Reloaded". Nüüd aga on Kaare elevust täis ja ootab põnevusega uut filmi. "Tundsin sellist sügelust ja janu, et minna tagasi Matrixisse koos Neo, Trinity ja teistega."

"Ma kujutan ette, et see on kõige kiiremini mööduv kaks ja pool tundi sellel aastal, mida sa saad kinos veeta," rääkis Lauri Kaare.

"The King's Man: Esimene missioon"

Režissöör: Matthew Vaughn

Lisaks soovitab Lauri Kaare minna kinno vaatama filmi "The King's Man: Esimene missioon". "Kui sa ei saa minna looga edasi, siis mine ajas tagasi nii nagu Matthew Vaughn on teinud oma King's Mani saagaga," ütleb Kaare ja lisab, et kui filmisarja esimene ja teine osa järgnesid üksteisele nii kronoloogiliselt kui ka sisult, siis uues filmis viiakse vaataja maailma kõige sõltumatu luureagentuuri sünnikohta.

"See on pigem võib-olla meesvaatajale, aga samas, kes tahab tõesti särtsakat ja elegantset ja raju meelelahutust, siis aasta lõppu "The King's Man: Esimene missioon"".

"Prantsuse lähetus"

Režissöör: Wes Anderson

Kolmanda filmina soovitab Lauri Kaare Wes Andersoni filmi "Prantsuse lähetus"

Tegemist on filmilavastaja Wes Andersoni kümnenda täispika filmiga. Anderson on ise filmi kohta öelnud, et see on armastuskiri trükiajakirjandusele.

Filmi tegevus toimus ühes Prantsusmaa väikelinnas, kuhu on kokku tulnud ajakirjanike rühmitus. Lauri Kaare sõnul on film killustatud erinevateks lugudeks. "On selliseid, mis toimivad väga hästi. On selliseid, mis võib-olla pole päris igaühele," ütles Kaare ja lisas, et tema sõnul on tegemist siiski komöödiafilmiga.

"See on selline kerge, muhe meelelahutus, et kui sa oled üle söönud, siis sa tahad midagi kerget – ükskõik, kas siis suu kaudu nautida või silmade kaudu," sõnas Lauri Kaare ja soovitab filmisõpradel kindlasti "Prantsuse lähetust" vaatama minna.

"Ämblikmees: Pole koduteed"

Režissöör: Jon Watts

"Ma ei jõua seda ära oodata, sest alates aastast 2008, kui esimene "Raudmees" tuli, on see saaga leidnud väga sooja toa minu südames ja ootused ja lootused nüüd siis "Ämblikmehe" suhtes on ääretult kõrged," rääkis Lauri Kaare.

"Ämblikmees" on Marveli kinouniversumi 27. film. Küll aga pidi filmi esilinastus koroonapandeemia tõttu edasi lükkuma.

Jaanuaris jõuab kinodesse režissöör Jaak Kilmi film "Tagurpidi torn" ning Meel Paliale "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu".

Samuti jõudis Lauri Kaare nimekirja ka muusikaline seiklusanimatsioon "Laula 2".

