Avaldati Robert Eggersi filmi "The Northman" treiler

Ilmus esimene treiler Robert Eggersi filmist "Põhjalane" ("The Northman"). Peaosades astuvad üles Björk, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård ja Nicole Kidman.

Filmi "Põhjalane" režissöör on Robert Eggers, kelle käe all on varem ilmunud filmid, nagu näiteks "Nõid" ja "Majakas".

"Põhjalane" jälgib viikingivürsti Amlethi tegevust, kes asub kättemaksuhimulisele missioonile, et leida üles kurjategija Fjölnir. Filmi tegevus toimub 10. sajandi Islandil.

Uues filmis teevad kaasa "Majakast" tuntud Willem Dafoe ja Ethan Hawke. Näitlejanna Anya Taylor-Joy kehastab filmis salapärast tegelast, kes suudab meeste mõtteid murda ning islandi lauljanna Björk astub üles nõiana.

Stsenaariumi kirjutamisel oli Robert Eggersil abiks islandi luuletaja Sjón, kes alles hiljuti tegi koostööd ka Björkiga.

Film linastub 8. aprillil 2022.