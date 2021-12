Eleryn Tiit loob jõulumeeleolu varakult

Raadio 2 hommikuprogrammis olid külas muusikud Eleryn Tiit ja Rahel Ollisaar. Juttu tuli nii jõulude tähistamisest kui ka kontsertide andmisest. Kuigi mõlema artisti jõuluperiood on sisustatud töiselt, leiavad nad siiski, et jõulud peaksid pakkuma rõõmu.

Muusikud Rahel Ollisaar ja Eleryn Tiit peavad jõule toredaks ajaks ning jõulumeeleolu loomine hakkab pihta juba varakult. Nii mainis Eleryn Tiit, et jõulude ootus tekib tal juba oktoobrikuu lõpus. Küll aga nentis Eleryn, et sel juhul võib pühadeks meeleolu kaduda.

Rahel tõdes, et temale tekitab jõulutunnet film "Üksinda kodus" ja selle reklaamid televisioonis. Jõule tähistab Rahel kodus lähedaste seltsis. Kindlasti ei puudu tema pühade juurest maitsev söök ning lauamängud. "Meeleolukad lauamängud on meie traditsioon," ütles Rahel.

Eleryn tähistab jõule Väike-Maarjas vanavanemate juures. Õhtu juurest ei puudu ka jõuluvana külastus. Kuna päris jõuluvana igale poole ei jõua, täidavad jõuluvana kohustusi Eleryni sõnul kas naabrimees või onu.

Veel rääkis Eleryn, et õhtu tipphetkeks on vanaisa luuletus, mida kõik pikisilmi ootavad. Täpsemalt loeb vanaisa iga aasta ühte ja sama luuletust, aga muudab selle sisu. "Sellise mõnusa energiaga on jõulud alati olnud," rääkis Eleryn ja lisas, et kindlasti valmistab perekond koos piparkooke ning üheskoos vaadatakse ETV-st "Jõulutunnelit".

Jõulud on muusikutele kiire tööperiood ning tihedast ajagraafikust on keeruline leida vaba hetke. Nii mainisid Rahel ja Eleryn, et kuna käed-jalad on pidevalt tööd täis, pole neil õnnestunud külastada mõne teise artisti jõulukontserti. "Lihtsalt ei jõuagi kaasmuusikute kontsertidele minna," ütles Eleryn.

Kuigi ürituste korraldamine on hetkel keeruline, on muusikud õnnelikud, et mõningatel pidudel on saanud nad siiski üles astuda. "Mulle tundub, et see aasta ongi olnud selline, et viimasel minutil tulevad ja siis sa pead olema valmis, et nüüd ma tulen," rääkis Eleryn.

Uue aasta plaanivad muusikud vastu võtta pisikeses sõprusringkonnas ning ööklubidesse soovi tantsima minna neil pole.

Raadio 2 hommikuprogrammis avaldasid muusikud ka enda lemmikud jõululaulud. Eleryn Tiit peab üheks oma lemmiklauluks Stevie Wonderi ja Andra Day lugu "Someday at Christmas". "Mulle väga lihtsalt meeldib see lugu. See on väga ilus ja ilusasti esitatud," ütles Eleryn.

Raheli jõululugude lemmikute hulka kuulub Nat King Cole'i lugu "Chestnuts roasting on an open fire". "Minu meelest jõulud võiksid olla lustakad, rõõmsad," ütles Rahel ja lisas, et kuigi väga palju on tehtud kurbi jõululaule, leidub ka toredaid. Nii peab Rahel üheks rõõmsaks jõululauluks Bing Crosby "Mele Kalikimaka" lugu.

21. detsembril astuvad Rahel ja Eleryn koos Jüri Pootsmanni ja Ingaga üles Fotografiska laval. Ettekandele tuleb artistide originaallooming, ent ei puudu ka jõululaulud. "Valisime sellised jõululood, mida ei ole varem tehtud ja on sellised toredad ja kelmikad," lausus Eleryn.