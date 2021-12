Ilmus treiler Harry Potteri 20. sünnipäeva erisaatest

Erisaates tulevad kokku Harry Potteri filmides tuntud näitlejad, nende seas Daniel Radcliffe, Rupert Grint ning Emma Watson. Samuti võtavad sõnad ka kõigi kaheksa eelneva filmi režissöörid.

Äsja avaldatud sünnipäeva erisaate treileris ütles Harry Potteri osatäitja Daniel Radcliffe, et ta poleks hetkel see inimene, kui teda poleks ümbritsenud need inimesed, kes filmide tegemisel abiks olid.

Ettevõtte Warner Bros. direktori Tom Ascheimi sõnul on Harry Potteri filmisarja teekond olnud suurepärane. "See on olnud uskumatu teekond pärast filmi "Harry Potteri ja tarkade kivi" debüüti ning tunnistada, kuidas sellest on kujunenud omavahel ühendatud universum, on olnud pehmelt öeldes maagiline."

Küll aga ei tee erisaates kaasa Harry Potteri raamatute autor J.K.Rowling, kes on viimasel ajal langenud negatiivse tähelepanu osaks seoses transfoobsete väljaütlemiste tõttu.