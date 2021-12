Jüri Pootsmann, Eleryn Tiit, Rahel ja Inga jagasid enda jõulumälestusi

Eleryni jõulumälestus:

Eleryn Tiit avaldas, et päkapikud käivad tal ikka veel. Veel tõdes lauljanna, et päkapikud on talle alati huvitavaid asju toonud. "Mäletan, et kui elasin veel Viljandis ning teistele klassikaaslastele toodi Kinderi šokolaadi ja Snickersit sussi sisse, siis minule tõid päkapikud näiteks põdrakonservi. Võib-olla on seal seos kuidagi sellega, et mu isa on jahimees? Ei tea," naeris Eleryn.

Inga jõulumälestus:

Inga meenutas, et igal jõululaupäeval helises nende kodus uksekell, mis tähendas, et jõuluvana tõi kingikoti ukse taha. Lootuses jõuluvana kohata tormas Inga kiiresti ukse juurde, ent kahjuks ei märganud ta kunagi kingipakkide toojat.

"Tegelikult oli süsteem selline, et minu ema pani välisukse juurde kingikoti valmis, kuid palus naabrinaisel kuuendalt korruselt tulla uksekella helistama. Ja oi, kus ma olin veendunud, et see oli jõuluvana. Samal ajal valdasid muidugi ekstreemselt kahetised tunded – esiteks austus, imetlus ning hea ärevus, et jõulumees on ikka olemas, kuid ühtlasi ka pettumus, et ma teda ikkagi ühtegi korda ei näinud. Siinkohal tänuavaldus emale, et ta seda tralli mulle aastaid korraldas," meenutas laulja Inga.

Raheli jõulumälestus:

Rahel rääkis, et oli umbes kuue- või seitsmeaastane, kui sai teada, mis tema onu jõuluvana käest kingiks saab. "Loomulikult oli seda, peaaegu rahvuslikku saladust, üliraske kanda," ütles Rahel ja lisas, et kuigi ema oli keelanud tal onule saladust avaldada, sosistas Rahel ikkagi onule kõrva, et ta saab endale jõuluvanalt raadio.

Jüri jõulumälestus:

"Kui ma olin väike poiss, siis mul polnud esinemiseks väga palju julgust. Käisin ka muusikakoolis viiulimängu õppimas ja see ei jäänud kahe silma vahele ka minu perekonnal. Eriti tuli see neil meelde just jõuluajal, kui kinke pidi lunastama. Just sellisel pealtnäha tavalisel jõuluõhtul ma võtsin viiuli välja, hirm oli nahas ja läksin värisedes kuuse ette. Perekond ootas, ka mina ootasin, millal esinemisnärv lahtub. Kui kümme sekundit olin võbeledes oodanud, otsustasin teise tuppa joosta, ukse kinni panna ja isoleeritult esineda. Mängisin oma "Sepapoisid" kiirelt ära, uks kinni, pere teiselpool ust ja sain oma pakid siiski kätte. See jäi ka minu seni viimaseks korraks, kui olin lavalt hirmust ära jooksnud," jagas Jüri.

