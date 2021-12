Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograaf 2021 on Virgo Siil

Enda sattumist viki-ilma seostab ta eelkõige ühe teadusartiklite konkursiga ja kuna tal oli parasjagu vaba aega, siis nii leidis Virgo ennast peagi teistegi artiklite kallalt ning illustratsiooninappus hakkas teda häirima.

"Üks pilt ei ütle tingimata rohkem kui tuhat sõna, aga kindlasti aitab see infot paremini talletada, isiku, koha, objekti või tegevuse konteksti selgitada."

Ajakirjanikuna pole talle sugugi võõras kasutada vikist leitud pilte ning selle tagamõttega alustas ta esmalt teadlaste piltide ja videomaterjali ülespanekuga, et teadlased sõna otseses mõttes rohkem pildile pääseksid. Muud valdkonnad lisandusid hiljem.

Nii andis viki ühtlasi praktilise õigustuse pikalt meeles mõlkunud droonisoetus teoks teha ja see viis teda Eesti kultuuri- ja loodusobjekte jäädvustama. Tema sajad fotod teadlastest ja ühiskonnategelastest, aga ka tänavakunstist või hoopis puidutöötlemisest on leidnud tänaseks tee enam kui tuhandesse artiklisse.

Nii on kasutaja Sillerkiil teinud 2021. aastal juba umbes 3800 muudatust eestikeelses Vikipeedias, millega ta paigutub käesoleval aastal 13. enim muudatusi teinud isikuks. Loodud artiklite arvult (210) platseerub ta aga 9. kohale.

Aasta fotograafi tiitel ei tulnud aga lihtsalt. Tugevat konkurentsi pakkusid sedapuhku Jaan Künnap, kes pälvis tiitli kahel eelneval aastal, ja Ivar Leidus, kes on viimase kümnendi kõige usinam Eesti vikifotograaf. Künnap on selle aasta sees lisanud üle 3000 foto ning Leidus on viinud uutesse kõrgustesse enda lisatud kvaliteetpiltide arvu.

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhinda antakse välja alates 2017. aastast, kui selle pälvis Pärnumaal elav Kristian Pikner. Preemia eesmärk on tunnustada Vikipeedia pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma.

Aasta fotograaf valitakse välja rahvusvahelisse pildipanka Wikimedia Commonsisse panustavate piltnike seast, kelle tööd on leidnud tunnustust konkurssidel ning kelle panus mõne valdkonna täiendamisel või dokumentaalfoto žanri viljelemisel on silmapaistev. Vikipeedia pildipanga fotod on vaba kasutamist lubava Creative Commonsi autorile viitamise litsentsi all.