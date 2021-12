Kanye West annetas 4000 mänguasja Chicago lastele

Räppar Kanye West sai tunnustus selle eest, et annetas 4000 mänguasja oma kodulinna Chicago lastele. Annetus oli niivõrd helde, et muusikut kutsutakse lausa tänapäeva jõuluvanaks.

Räppar Kanye West ostis 19. detsembril Chicagos Kennedy-Kingi kolledžis toimunud ürituse "Toys for Engelwood" tarbeks kohalikele lastele 4000 mänguasja.

Ürituse ühe eestvedaja Stephanie Colemani sõnul on Westi annetus suurepärane uudis. "Olen nii uhke, et Kanye vastab taas meie palvele aidata Englewoodi ja kaugemal asuvaid lapsi."

"Ta pole meie kogukonnas võõras. Tema kohalolu on meie naabruskonnas alati tunda olnud ja talle meeldib külas käia, kuid nendel jõuludel on ta tõesti olnud meie tänapäeva jõuluvana," ütles Coleman.

Oma hiljutises intervjuus mainis Kanye West, et tänapäeva ühiskond vajab muutust ning maailmas on liiga palju kodutuid ning näljas olevaid inimesi. Nii tuli West välja avaldusega, et plaanib kõik enda kodud muuta kirikuteks, kus abivajajad saavad muretult viibida.