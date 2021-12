Vennad Naanid: me oleme ikka melomaanid olnud

Saates "Suur plaat ja väike plaat" olid külas vennad Mattias ja Johannes Naan, kes meenutasid lugusid, mis on neid elu jooksul saatnud. Muusika on vendadel olnud alati olulisel kohal ning nad tõdesid, et on lapsepõlvest saati olnud tõelised melomaanid.

Vennad tõdesid, et nelja loo valimine ei tulnud kergelt. "Ei hakanud mingit suurt kunsti välja mõtlema või mingi suuri erilisi teoseid välja mõtlema. Need laulud, mis pähe kargasid, mis elu jooksul on kuidagi olulised olnud või artistid, kes on olnud olulised, läksid sinna listi," rääkis Johannes Naan.

Küll aga mainisid vennad, et aimavad, mida teine võis enda muusikanimekirja lisada. "Mingi ettekujutus on ikka venna muusikamaitsest," ütles Johannes Naan, ent tõdes, et Mattiase muusikaeelistus võib teda mõnikord ka üllatada.

Naljatledes jõudsid vennad järeldusele, et kui Johannes Naani muusikamaitse on suurepärane, on Mattiase muusikavalikud seevastu väga halvad. Küll aga nentis Mattias, et kuulab igasuguseid muusikažanre.

Esimesena kõlas saates Mattias Naani valitud Culture Beati lugu "Mr Vain". Selle looga meenub Naanile lapsepõlv, sest tegemist oli vendade jaoks esimese välismaa artisti kassettiga. Naljatledes mainisid vennad, et kui juba lapsepõlves oli loo sõnadest keeruline aru saada, ei suuda nad tänaseni seda sõna-sõnalt kaasa laulda.

Johannes Naani muusikanimekirjast kõlas esimesena Elton Johni lugu "Your Song". "See laul ei kustu kunagi mu hingest," ütles Johannes Naan ja lisas, et loo kuulamine muudab teda emotsionaalseks.

Mattias Naani valikust kõlas raadiosaates Beastie Boysi lugu "Body Movin'". Vennad meenutasid, et Beastie Boysi kassett oli esimene, mis nad lapsepõlves koos ostsid.

Johannes Naan tõdes, et lugusid valides mõtles ta ka enda venna Mattiase peale. System Of A Downi singel "Chop Suey!" meenutas Johannesele ühist lapsepõlve venna Mattiasega. Veel rääkisid Johannes ja Mattias, et lapsepõlves köitis neid ka loo muusikavideo, mida nad koos õega telerist vaatasid.

Mõlemad vennad kulgesid enda lugude valikuga mälestuste radadel. Mattias Naan meenutas, et aastaid tagasi oli ta suur ansambli Blink 182 austaja ja tunneb ka enda loomingus palju Blink 182 mõjutusi. "Väga Mattias," iseloomustas loo valikut vend Johannes.

Nasi lugu "N.Y. State of Mind" meenutab Johannes Naanile perioodi, mil ta kuulas palju räppmuusikat. Lisaks mainis Johannes, et Nasi album "Illmatic" kuulub siiani tema lemmikalbumite hulka.

"Rich In Paradise" meenutab Mattias Naanile õpinguid välismaal, kus tema taanlasest koolivend tutvustas Mattiasele tantsumuusika maailma ja ajalugu. "See on väga lahedate inimeste lugu," iseloomustas Mattias Naan singlit.

Lisaloona kõlas saates Mattias Naani valitud Warren G lugu "Back Up". Lugu meenutab vendadele aega, mil nad plaati isa tööautos kuulasid. "Me oleme ikka melomaanid olnud," naljatlesid vennad.

Johannes Naani üllatusloona kõlas saates Phil Collinsi "In The Air Tonight". "Seda lugu ei vaheta millegi vastu," ütles Johannes Naan. "Kui see lugu läheb peale, siis me Matuga mõlemad lähme lolliks," rääkis Johannes.