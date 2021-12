Ilmus Céline Dioni eluloofilmi "Aline" treiler

Film "Aline" kujutab väljamõeldud versiooni Céline Dioni elust, kuid selles on ka mõningaid tõepäraseid sarnasusi.

Film "Aline" jutustab loo Kanada-Prantsuse tüdrukust Aline Dieust, kelle võimas hääl võlub kõiki tema ümber, sealhulgas tema mänedžeri Guy-Claude Kamarit. Hoolimata sellest, et staari ja mänedžeri vanusevahe on suur, muutub nende suhe romantiliseks. See süžeeliin on inspiratsiooni saanud Dioni enda suhtest tema abikaasa René Angéliga, kellega Dion oli abielus 22 aastat.

Filmi peaosas astub üles Valérie Lemercier, kes on ka filmi lavastaja.

Kinodesse jõuab film 21. jaanuaril 2022.