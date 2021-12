Silver Laas Eesti Laulu veerandfinalistidest: midagi väga piinlikku polnud

2021. aasta kevadel tuli Trafficu solistil Silver Laasil idee minna appi Ida-Tallinna keskhaigla koroonaosakonda. Sinna tööle suundus Laas koos enda muusikust sõbra Joonas Mattias Sarapuuga. Esimest korda läksid mehed koroonaosakonda appi veebruari lõpus ning töötasid seal kuni maikuu keskpaigani.

"Mõtlesin, et kaua ma passin siin diivanil ja mitte midagi kasulikku ei tee, kui kütan ahju päevas ja mõtlen, mis süüa teha," rääkis Silver Laas enda mõttest ning lisas, et haiglasse aitas teda tööle abikaasa, kes töötab meditsiinivaldkonnas.

Haiglas oli muusikute peamine ülesanne proovide viimine laborisse. Töö haiglas oli Laasi sõnul raske ning kõige rohkem märkas laulja, et väsinud olid just haigla personal. "Inimesed olid väsinud, sest see kestis pikalt."

Kuigi koroonapandeemia on kultuurisektorile jätnud oma jälje, rääkis Silver Laas, et ka esinemiskultuur on aastatega muutunud. Näiteks meenutas Laas, et kui veel paar aastat tagasi oli bändidel kombeks alustada enda esinemisi klubides kell 01.30, siis nüüd on see kellaaeg nihkunud varasemaks.

Trafficu hiljutine singel "Kaua võib" võistles ka Eesti Laulu veerandfinaalis, kuid edasipääsu poolfinaali lugu ei taganud. "See käis nii kähku see aasta, et ei jõudnud hakata, kui meie jaoks läbi sai," ütles Trafficu liige Silver Laas. Eesti Laulu veerandfinaalides näidati artistide muusikavideoid, ent Laasi arvates oleksid võinud ka veerandfinaalid toimuda live-ettekannetena.

Kõik veerandfinaalis osalenud olid Silver Laasi sõnul üsna head lood. "Praktiliselt midagi väga piinlikku ei olnud," tõdes ta.

Enne professionaalse muusikukarjääriga alustamist astus Silver Laas üles ka muusikalides. Tallinna muusikakeskkoolis õppis Silver Laas viiulit ning keskkooli viimases klassis kutsuti Laasi mängima Eesti nukuteatri lavastusse "Grease". "Vaatasin seda graafikut ja mõtlesin, et kas ma teen seda muusikali või ma lõpetan keskkooli," ütles Laas ja tõdes, et tegi oma elu ühe kõige täiskasvanulikuma otsuse ning otsustas muusikali asemel lõpetada gümnaasiumi.

Kuigi Eesti nukuteatri etendusest "Grease" Silver Laas loobus, õnnestus tal mõni aeg hiljem siiski muusikalis üles astuda, seda küll Vanemuise teatri ridades. Lisaks on Laas kaasa teinud ka muusikalis "West Side Story" ning hetkel mängib ta Vanemuise lavastuses "Nunnad hoos".