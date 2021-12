Aastahiti 20 parimat eesti- ja välismaist lugu on selgunud

Sarnaselt möödunud aastale toimub ka tänavu hääletus kolmes etapis – kuni 20. detsembrini sai lemmikuid valida suurest nimekirjast. Nüüd jätkub hääletamine juba 20 populaarseima loo vahel ning viimases voorus avatakse hääletus edetabeli esikümnesse jõudnud lugude vahel.

Aastahiti hääletus on avatud 30. detsembrini, mil suures maratonsaates kuulutatakse välja tänavused võitjad. Suur aastalõpu edetabelisaade algab R2 eetris 30. detsembril kell 12 ning kulmineerub raadio- ja videoülekandega õhtul kell 19 aastahiti kodulehel ja Inspira telekanalis.

Eesti top20

5Miinust - "Buffalo"

5Miinust - "Gloria"

5Miinust - "Koptereid"

Andrei Zevakin & Pluuto - "Wingman"

Cartoon x Nublu x Gameboy Tetris - "Biology"

Gameboy Tetris - "Incognito"

Jüri Pootsmann - "Magus melanhoolia"

Karl Killing & Ariadne - "Segadus hinges"

Karl-Erik Taukar - "Superkangekaelne"

Liis Lemsalu - "Magusvalus"

Liis Lemsalu x Stefan - "Doomino"

Noep - "Head Out Of The Water"

Noep - "Kids" (ft. Emily Roberts)

Nublu ft. Gameboy Tetris & Raul Ojamaa - "Paraadna"

Pluuto - "Deja vu"

Reket - "Kirsikivi"

Shanon - "Paar tundi veel"

Smilers - "Tee mis sa tahad"

Villemdrillem - "Sinuta" (ft. Boipepperoni)

Villemdrillem ft. Heleza - "Tundnud nii"

Välismaine top20

Adele - "Easy On Me"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

BTS - "Butter"

Coldplay & BTS - "My Universe"

Coldplay - "Higher Power"

Doja Cat - "Woman"

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Ed Sheeran - "Shivers"

Elton John & Dua Lipa - "Cold Heart" (Pnau remix)

Glass Animals - "Heat Waves"

Justin Bieber - "Peaches"

Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

Maneskin - "Beggin'"

Maneskin - "I Wanna Be Your Slave"

Maneskin - "Zitti E Buoni"

Olivia Rodrigo - "Driver's licence"

Olivia Rodrigo - "Good 4 u"

The Kid LaRoi & Justin Bieber - "Stay"

The Weeknd - "Save Your Tears"