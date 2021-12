Meghan Trainor avaldas kuus aastat hiljem muusikavideo loole "Title"

Videos näeb Trainorit esinemas missivõistlusel, kus pole võistlejaks mitte naised, vaid mehed. Loo lõpus kroonib lauljanna ka võistluse võitja.

Muusikavideo režissöör on Fatima Robinson.

Trainori lugu "Title" on populaarne ka rakenduses TikTok, kus mitmed tuhanded fännid on kasutanud lugu oma videode loomisel. Samas rakenduses avaldas Meghan Trainor ka esimest korda uudise, et tema populaarsele loole on ilmunud muusikavideo.