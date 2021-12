The Weekndil ilmus koostöös Aaliyahiga singel "Poison"

Lugu ilmus enne Aaliyahi postuumset stuudioalbumit "Unstoppable".

Lugu "Poison" ilmub kuid pärast seda, kui Aaliyahi muusikakataloog esimest korda voogedastusteenustesse jõudis. Septembris ilmus Spotifys tema 2001. aasta plaat, mis sisaldab ajatud lugusid, nagu näiteks "Try Again", "Rock the Boat" ja "We Need a Resolution".

22-aastane Aaliyah suri 2001. aastal lennuõnnetuses. Pärast oma surma võitis Aaliyah 2002. aasta Ameerika muusikaauhindade jagamisel kaks postuumselt auhinda ning müüs miljoneid plaate.

The Weeknd on ka varem Aaliyahi laule ümber töödelnud. Nii on ta näiteks kasutanud viisijuppe Aliyahi loost "Rock the Boat".