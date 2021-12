Tartu võõrustas jõuluvanade talimänge

Jõuluvanade talimänge peeti Tartus juba neljandat korda, sest nagu ütlesid jõulumehed - väärika eeskujuna peavad nad ju ka heas sportlikus vormis püsima.

"Ütlen täitsa ausalt, et terve aasta otsa oleme valmistunud. Kõik niimoodi kangi tõstmine, siis me kükki tegime ja siis me proovisime seda hommikuvõimlemist ka igal hommikul, aga see on selline, et jõuluvanadel on ikka suur uni igal hommikul, aga me proovisime vähemalt, jah," rääkis end Taaduks nimetav jõuluvana.

Talimängude ümber kogunenud tihedast inimmüürist enamik polnud ilmselt eales korraga nii palju jõuluvanasid näinud.

"Äffi tuli Tallinnast, Haapsalust on kohal, siis on Viljandist, Pärnust on paar tükki, Põlvast on kohal, Võrust on isegi. Väga-väga paljudest kohtadest, peaaegu terve Eesti on esindatud," loetles üks Tartu kandi jõuluvana.

Võisteldi viiel erineval jõulualal, alates kuuseehtimisest ja kinkide kotti viskamisest kuni suusaslaalomini. Koos jõuluvanadega astusid võistlustulle ka Tartu perekonnad.

"Kui ma mõtleks, et ma oleks jõuluvana, siis see oleks ikka väga väsitav töö," kommenteeris Eha Maria Talimari võistkonnast.

"See talimäng on pulliga pooleks, mis seal salata, ega harjutanud pole. Aga igapäevases töös on meil juba kõik tehtud-nähtud, päevad on pikad, eile alustasime kell kümme, lõpetasin pool kaks öösel. Täna sõitsin pool päeva Tartusse, no mulle meeldib," kiitis jõuluvana Äffi.