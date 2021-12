Karl Vilhelm Valter: kosmos on täielik müsteerium, aga meeletult põnev

ESTCube-2 pidi algselt orbiidile lendama 2021. aastal, ent seda siiski ei juhtu. "Nii selliste hiiglaslike projektidega kipub olema, loodetakse alati parimat ja varasemat aega. Mul on head uudised - nüüd on kindel, et vähem kui aasta pärast on ESTCube-2 kosmoses," rääkis ESTCube-2 meeskonna liige Karl Vilhelm Valter.

Noormehe sõnul on kosmos meeletult põnev, teisalt aga täielik müsteerium. "Kosmos on lõputu ja see tähendab, et seal on "lõputul" hulgal planeete, tähti ja kohti, mida me ei oska ettegi kujutada. See on hirmus, aga kõik tundmatu ongi hirmus," ütles Valter.

Nii mõnedki eestlased on tema sõnul kosmosevaldkonnas tegijad. "Need mehed, kes ESTCube-1 satelliidi kokku klopsisid, on nüüd jõudnud omadega NASA-sse, Euroopa kosmoseagentuuri ja MIT-i (Massachusettsi tehnoloogiainstituut). Nad tegelevad marsimaandurite ja kosmosekaamerate ehitamisega - tipptasemel arendustööga. Näha on, et eestlased on maailmas tasemel," sõnas Valter.

ESTCube-2 pole veel kordagi avalikkusele näidatud, praegu ei saaks seda Valteri sõnul tehagi, sest see asub komponentidena igal pool laiali. Esimest korda on satelliit avalikkusele nähtav 4. jaanuaril kell 14.14, kui Tartu Tõravere observatooriumist antakse otseülekandega pressikonverents ning saab näha, milline on vastvalminud ESTCube-2 ja mida see kosmoses täpsemalt tegema hakkab.

"Meil on vaja tudengeid, kes ehitaksid valmis ESTCube-3 ja ESTCube-4. Õpilastel, kes praegu käivad algklassides, on vaja korralikult õppida, tunda huvi, tulla kiirelt läbi põhikoolist ja gümnaasiumist ning asuda ülikooli õppima reaalteaduse suunale ja satelliiti ehitama hakata," kannustas Valter.