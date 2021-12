Estoni Kohver: loodan, et 5Miinust jätab Eesti kultuurilukku jälje

Piire kompava loominguga 5Miinust on bändiliikmete sõnul ajaga pehmemaks muutunud. Estoni Kohver ütles "Hommik Anuga" saates, et nende üheks eesmärgiks on olla Eesti kultuuriloo lahutamatu osa.

Bändi 5Miinust liikmed tunnistavad isegi, et nende looming oli alguses väga piiripealne. Pärast seda, kui räpipunt esines vabariigi aastapäeva kontserdil, on nad Estoni Kohvri sõnul natuke tõsiseltvõetavamad. "Me oleme nüüd seltskonnas," ütles Kohver.

Lanceloti sõnul ollakse praegu oma karjääri tipus. Päevakoer ütles, et uue loominguga on mingi etapp läbi ja uus algamas. "Hästi palju kirjutatakse, et kus see vana hea 5Miinust on," tõdes Kohver. "Bändi jaoks on see suurim kompliment, kui inimesed ütlevad, et tahavad vana bändi tagasi - see tähendab, et ansambel on arenenud," sõnas Päevakoer. Kohver lisas, et neil endil oleks igav teha seda, mida vanasti tehti.

5Miinuse uues loomingus on rohkem rõhku laulmisel, mistõttu palkasid endile lauluõpetaja. Lancelot, äsja laulutunnist tulnuna, ütles et tema oskustes on nüüd toimunud areng. "Arvestades seda, et mu lauluoskus enne õpetajaga kohtumist oli suhteliselt kesine, siis see areng, mis on toimunud, on väga põnev."

Üsna krehvtise sõnavaraga laulud panevad neid endidki mõtlema, kus asub piir, millest üle minna ei tasu. "Iga poplaul räägib seksist. Kõik lood keerlevad selle teema ümber, aga meie ütleme selle otse refräänis välja," ütles Põhja-Korea. "Ma olen viimasel ajal päris palju mõelnud sellest, kus see piir on. Mis olukord oleks, kui mult teenetemärk ära võetakse," naeris Venelane, kes tänavu presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis.

Üks põhjustest, miks nüüd on hakatud veidi tagasi tõmbama, on muutuv publik, teine aga see, et noormehed ise on muutunud. "Alguses oli see peaasjalikult naljakas, aga kaua sa sellist nalja ikka teed," tõdes Lancelot. Kohver loodab, et 5Miinust ja Rämmari bränd jätab Eesti kultuuriloosse jälje, milleta sellest rääkida ei saa. "See oleks mu põhieesmärk."