Netflix avaldas treileri sarja "The Witcher" eelloole

Sarjas "The Witcher: Blood Origin" mängivad Michelle Yeoh (Scian), Laurence O'Fuarain (Fjall) ja Sophia Brown (Eile). Sari jutustab keskaegsest maailmast enne Andrzej Sapkowski "Witcheri" raamatute sündmusi, kus inimesed elasid koos müütiliste olenditega. Sarja lavastaja on Declan de Barra ja selle filmimist alustati Suurbritannias augustis. Lisaks mängivad sarjas Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis ja Dylan Moran.

