"Entel-tenteli" tüdruk Kadri Hunt: hämmastav, kui tugeva jälje saade inimestele jättis

"Poes on kassapidaja küsinud, et vabandage, kas teie laulsite "Entel-tentelis" - siis jäi suu lahti küll," räägib "Hommik Anuga" saates EMTA õppekorralduse spetsialist Katrin Puur. Ka helilooja, koorijuhi ja muusikaõpetaja Kadri Hundil on samasugust olukorda ette tulnud. "Mõtlesin, kas ma tõesti pole vahepeal midagi teinud," sõnab Kadri. See ei tee aga naiste sõnul kuidagi tuska, pigem hämmastab neid inimeste mälu. "Hämmastav, kui hea on inimeste mälu ja kui tugeva jälje saade nende mällu jättis," räägib Kadri.

Kadri sõnul seisnes "Entel-tenteli" fenomen selle ainulaadsuses - tol ajal ei olnud muid taolisi saateid vaadata. "See oli esimene saade, kus solistideks olid lapsed. Toimetaja Ülle Puusep ütles, et neid kutsuti lausa välja ja küsiti, kas nad kasvatavad nõukogude tingimustes individualiste," ütleb Kadri.

Kadri Hunt sattus kolmeaastasena "Entel-tentelisse" laulma tänu sellele, et oli julge ja pidas viisi. "Isa kirjutas mulle laulud ja ma olin kevadistel sõudel üllatussolist. Mulle on räägitud, et mind saadeti kummardama ja mina muudkui kummardasin ja kummardasin - ei öeldud, et kummarda üks kord ja tule lavalt ära. Lõpuks mind tiriti ära. Ma ei kartnud seda lava." Ka Katrin valiti laulma, sest tal oli selleks piisavalt julgust.

Kadri sõnul laulavad praegu lapsed teisiti. "Nüüd on väga palju kohti, kus lapsed saavad süvendatult laulmist õppida. Minu lapsed laulavad küll puhtamalt kui mina tol ajal," ütleb Kadri. Katrin lisab aga, et neis oli selle võrra rohkem individuaalsust, mis jäi meelde.

Mõlemale andsid nõu ka nende vanemad - Kadrile ütles ema, et laulda tuleb südamlikult, see on põhiline. Isa õpetas talle loo selgeks. Katrini ema aga jagas talle näpunäiteid liigutuste kohta. "Enda jaoks tundus natuke tobe, aga kuna ema ütles, siis tegin selle liigutuse ära," meenutab Katrin.

Kõikidele "Entel-tentelis" esitatud lugudele tuli vastukajaks tuhandeid kirju, mis lastele toona pakkidena kätte jagati. "Mul olid päris suured kirjavirnad ja neid oli vahva lugeda," ütleb Kadri. Katrini sõnul on tal mõned pakid isegi kappides alles.

"Entel-tenteli" laulude plaadid ja materjalid on kõikidele kättesaadav. Kadri Hunt ja Jaak Jürisson tegid lauludele uued seaded, Jürisson ka orkestriseaded. Rahvusringhääling vormistas uutest seadetest CD-plaadi ja kooriühing noodi.

Kadri Hunt ja Katrin Puur esitavad "Hommik Anuga" saates taas armastatud "Entel-tenteli" laule "Sulle emake" (Märt Hunt) ja "Mina oma Muriga" (Boris Kõrver, Kaarel Korsen)

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.