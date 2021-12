Henessi Schmidt "Viikingite" sarjast: tundsin end Gytha rollis koduselt

Schmidti sõnul on ta suur "Viikingite" fänn. "See meeldis mulle just seepärast, et on nii lähedal meie enda kultuurile. Vaatasin ja mõtlesin, et oleks lahe seal kaasa lüüa."

"Viikingite" sarjas teeb Schmidt rolli Gythana. "See oli väga lahe roll, sest sain ise selle loomises osaleda: Gytha on kasvav, teda on huvitav jälgida ja temaga koos areneda." Schmidt ütles ka, et tundis end Gytha rollis koduselt.

Võtteperioodil Iirimaal elas Schmidt koos teiste näitlejatega ühises majas. "Kui tahtsime, saime koos minna kohvile, parki istuma või matkama. Olen tänulik, et mu esimene suurema võtte kogemus sattus olema intiimsem," sõnas Schmidt.

"Viikingid: Valhalla" linastub veebruari lõpus, Schmidt teeb kaasa sarja teises hooajas. Pääru Oja, kes kehastab Arne Gormssoni nimelist tegelast, astub sarja 24 episoodist üles kümnes.